Daniel Karmann/dpa Wurst als Wissenschaft: Kleine Pfannenkunde im Nürnberger Bratwurstmuseum

»Deutsche Wurst – alles andere ist Käse« – Leser des immer noch ziemlich lustigen Satiremagazins Titanic wissen bekanntlich mehr. Wurstmäßig richtig schlau werden geht indes im nagelneuen Nürnberger Bratwurstmuseum, das seit Freitag auf 100 Quadratmetern Zigtausende der kleinen Würste ausstellt. Okay, das ist gelogen, zu sehen sind historische Bilder und zahlreiche Exponate rund um die Wurst. Ja, 700 Jahre Wurstgeschichte wollen auch erst mal herbeigeschlachtet werden. jW-Leser, die sich nicht brennend für die Herstellung und Rezepturen der in Elternfachkreisen gern Kinderwurst (»Mama, mehr Wurst!«) genannten Mickerwürste interessieren, kann man sich praktisch überhaupt nicht vorstellen. Daher schnell ein paar fleischige »Fakten, Fakten, Fakten« (Helmut Markwort): Die NB ist offiziell Deutschlands kleinste, muss selbstverständlich in Nürnberg hergestellt werden, sieben bis neun Zentimeter lang sein und 20 bis 25 Gramm wiegen. Die EU beschützt sie seit 2003 – wie Champagner und Parmaschinken, aber das wissen Sie ja. Sie sollte ruhig – muss aber nicht – ein bisschen nach Majoran schmecken. Zu Hause fühlt sie sich in der Kategorie »mittelgrob«. Wozu uns prompt ein Witz einfällt, allerdings einer über grobe Leberwurst. Leider ist er zu gemein. Sorry!