© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 Ibrahim Mohammed El-Salahi: »Das Unvermeidliche« (1984/85)

Auf den ersten Blick wirkt der Raum im Münchener Lenbachhaus überfordernd: Kreuz und quer verlaufende orange Linien, die Infotafeln miteinander verbinden, ziehen sich vom Laminatboden über die weißen Wände, von grauen Fotos zu bunten Skizzen. Mit Begriffen wie »Klasse« oder »Formate und Räume« sollen so die Beziehungen zwischen verschiedenen Künstlerkollektiven symbolisiert werden. Es sind viele Linien. Sehr viele.

Der Raum ist das Herzstück der Ausstellung »Gruppendynamik. Kollektive der Moderne«, die das städtische Kunstmuseum noch bis Mitte April 2022 zeigt. Er illustriert, was die Kuratoren auch im Ausstellungstext anführen: »Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum, sie basiert auf Austausch und gesellschaftlichem Miteinander.« Es geht also um diese Verworrenheit des Beziehungsgeflechts, um die Zirkulation von Ideen und Utopien.

So stellt das Museum (größtenteils gemalte) Werke von insgesamt 15 Künstlerkollektiven aus, beinahe jeder Kontinent ist vertreten. Dabei erhebt die Schau auch einen explizit politischen Anspruch: »Der gewählte Zeitraum von etwa 1910 bis in die 1980er Jahre umfasst internationale Modernisierungsbewegungen und antikoloniale Befreiungskämpfe«, so die Kuratoren.

Gerade bei der Dekolonisation fiel Kunst(hoch)schulen eine zentrale Rolle zu, belebten diese doch lokale und nationale Kunsttraditionen wieder. Künstler der nigerianischen Nsukka School etwa adaptierten abstrakt-lineare Grundelemente des Uli-Designs – eines Formenrepertoires, das traditionell Frauen der Igbo für Wand- und Körperschmuck nutzten – und kombinierten diese mit zeitgenössischen Elementen. Sie orientierten sich dabei am Prinzip der »natürlichen Synthese« des langjährigen Schulleiters Uche Okeke, das in dessen Augen die »Verschmelzung der indigenen bildenden Künste mit nützlichen westlichen Elementen« förderte.

Einige Räume weiter zieht eine detailreiche Aufstandsszene die Blicke des Betrachters auf sich: »Das Unvermeidliche«. Die Tuschezeichnung auf neun großformatigen Blättern stammt vom sudanesischen Maler Ibrahim El-Salahi, einem zentralen Akteur der Khartoum School. Deren Künstler integrierten nach der Unabhängigkeit des Sudan 1956 Zeichnung und Malerei, Text und Bild, afrikanische, arabische und islamische Einflüsse. Ihre Werke zeigen oftmals Motive des täglichen Lebens und der sudanesischen Kultur in gedeckten, erdähnlichen Farbtönen.

Die Bilder der Casablanca School sind da schon deutlich farbenfroher. Mit leuchtenden Tönen und schwungvollen Formen füllten die Künstler um Direktor Farid Belkahia großformatige Leinwände, die sie 1969 auf öffentlichen Plätzen in Casablanca und Marrakesch ausstellten. Ihre »Vision einer entkolonisierten und demokratisierten (…) Kultur«, erfahren Museumsbesucher, beschränkte sich indes nicht nur auf die Hochschulstruktur: Die Künstler setzten sich auch für Räume der kollektiven Kreativität ein, womit »sie die Grenzen zwischen Künstler und Publikum, Individuum und Gesellschaft, tradiertem akademischen Raum und alltäglichem, öffentlichen Leben« öffneten.

Gesellschaftsveränderndes Schaffen ging indes nicht nur aus den Akademien hervor. Prägend für den argentinischen Kunst- und Literaturkanon etwa war die Polemik zwischen den bürgerlich-apolitischen Künstlern um die Zeitschrift Martín Fierro und den proletarischen Artistas del Pueblo im Buenos Aires der 1920er Jahre. Letztere thematisierten Alltag und Lebensrealität der Arbeiterklasse, ihre Werke zeigen rauchende Fabrikschlote und malochende Menschen. Ganz anders wirkt da das Bild »A Feira II« von Tarsila do Amaral einige Räume weiter. Sauber aufgereiht liegen Orangen neben Tomaten und Ananassen, bunte Farben und geometrische, kubistisch anmutende Formen strukturieren die Darstellung. Sie ist eine Antwort auf die Kunst der Kolonialzeit, in der Marktszenen häufige Motive waren. Eine andere antikoloniale Reaktion lieferte der brasilianische Schriftsteller Oswald de Andrade, der wie do Amaral Teil der Grupo dos Cinco aus São Paolo war. In seinem einflussreichen »Anthropophagenmanifest« (»Manifesto Antropófago«, 1928) forderte er die Einverleibung der Elemente europäischer Kultur (der Begriff Anthropophagie bezeichnet »Kannibalismus«; die wörtliche Bedeutung ist »Menschenfresserei«). Allerdings, so merken die Kuratoren an, blieb der Antikolonialismus der Gruppe theoretisch und »ihre Perspektive auf ihre indigenen Zeitgenossen die einer städtischen Upperclass«.

Es sind just solche wirklichen oder vermeintlichen Widersprüche, auf die man in den 14 Räumen der Ausstellung immer wieder stößt. Verschiedene Ansichten treffen auf unterschiedliche Stile, nationale Kulturtraditionen vermischen sich mit westlichen Elementen. In einigen Räumen sind kurze Filme oder kleine Skulpturen zu sehen. Den Kuratoren gelingt es zu zeigen, wie vielseitig und dynamisch antikoloniale Kämpfe und identitätspolitische Fragen auf dem Gebiet der Kunst verhandelt wurden und werden. Eindrucksvoll zeigt die Ausstellung, dass sich Kreativität im Kollektiv und in regem Austausch tendenziell potenziert. Und so Gesellschaften und Kulturen nachhaltig verändern kann.