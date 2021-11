Tage der Trennung

Ricky Fitchett/imago images / ZUMA Press Kein Grund zu weinen: Anthony Hamilton und die Sehnsucht nach der besseren Welt

Bevor sich der Trauerzug für George Floyd in der Fountain of Praise Church in Houston am 9. Juni vergangenen Jahres in Bewegung setzt, hebt der 2005 verstorbene Sänger Luther Vandross zum tröstenden Mantra an: »It’s alright, it’s alright«, singt er vom Band, woraufhin sich die Sargträger langsam und wiegenden Schritts in Richtung Ausgang begeben. »It’s alright, it’s alright« – mit diesen Zeilen klingt Vandross’ beinahe zehnminütiger Song »Superstar« von 1983 aus, den zwölf Jahre zuvor schon die Carpenters interpretiert hatten. Dass sich Anthony Hamilton auf seinem neuen Album dieses Klassikers annimmt, kann man schon fast als Größenwahn werten, aber Hamilton weiß genau, was er tut: Um nicht am eigenen Geschichtsbewusstsein zu zerschellen, holt er sich die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson zu Hilfe, und gemeinsam kreisen beide im von Geigentönen umwehten, herzzerreißenden Duett umeinander: »Come back to me«, fordern sie für alle Verlorenen, aber im Land der unerfüllten Wünsche bleibt eben doch nur die nüchterne Erkenntnis, dass die Liebe wie auch das Leben unweigerlich enden.

Für sein zehntes Album »Love Is the New Black« hat sich der Soul- und R-’n’-B-Sänger, Multiinstrumentalist und Produzent Anthony Hamilton aus Charlotte, North Carolina, fünf Jahre Zeit gelassen. Irgendwie ist für den inzwischen 50jährigen auch nach zahlreichen Grammy-Auszeichnungen immer noch nicht ganz klar, ober er nun längst Superstar oder nach wie vor Geheimtipp ist. Hamilton schaltete einen Gang herunter und nahm sich eine Pause vom Trubel des Showgeschäfts. Diese innere Einkehr fand in den Ereignissen des vergangenen Jahres einen doppelten Tiefpunkt, dem er sich nicht allein ausgesetzt sah: Da war zum einen die Pandemie, die damit einhergehende Isolation und unfreiwillige Konzentration aufs Wesentliche, zum anderen führte der von Polizisten verübte Mord an George Floyd im Mai in Minneapolis nicht bloß zu weltweiten Protesten, sondern auch zu einem Gefühl gesteigerter Verwundbarkeit und Verletzlichkeit in der schwarzen Bevölkerung.

Hamilton stand Schmerz und Verzweiflung immer schon nahe, er befindet sich damit in allerbester Soultradition. »You Made a Fool of Me«, der Song, der im Zentrum der neuen Platte steht, verbalisiert die Verzweiflung an Betrug und Beziehung, wobei im dazugehörigen Video die häusliche Idylle noch einmal rückblickend im Weichzeichner gezeigt wird. Romantisches Glück ist doch immer nur Illusion, auch wenn es von üppigem, ohne schlechtes Gewissen zur Schau gestelltem Wohlstand abgefedert wird. Am Tag der Trennung wandern dann die Louis-Vuitton-Taschen in den Kofferraum, und der Ehering landet, darf man annehmen, im Lagerfeuer, das die Einsamkeit des Cowboys und dessen schwarzen Hut umflackert. Anthony Hamilton ist eben doch ein Junge vom Land geblieben und nicht zuletzt deshalb so einzigartig, weil er aus rauhem Southern Soul, Gospel – wie viele Soulmusiker sammelte auch er seine musikalische Erfahrung im Kirchenchor – und süßlicheren R-’n’-B-Croonern wie Luther Vandross, Teddy Pendergrass oder Marvin Gaye seine eigene Schnittmenge bildet. Warme Harmonien und eine stimmliche, wie schwebende Intimität haben bei ihm aber niemals etwas Klebriges, statt dessen regiert ein erdigerer, gebrochener Sound, jeder Ton ist Balsam.

Klassenbewusstsein, Rassismuserfahrungen, Black Power, Trauer und Schmerz kommen dann im letzten Song »Mamma Don’t Cry« zusammen, der laut Hamilton tatsächlich erst »George Floyd« heißen sollte und die ungezählten Todesopfer schwarzer Familien beklagt. »Hold on, hold on, until I see you again« tröstet der Gestorbene seine Eltern: Er habe es geschafft und sei nun »auf der anderen Seite« – kein Lügen und Stehlen mehr und keine harten Zeiten. Der eigene Tod sei also für die Eltern kein Grund zu weinen. So schließt sich der Kreis: »It’s alright, it’s alright«, wie Hamilton und Hudson einander wie einst Luther Vandross in »Superstar« versichern.