Knackpunkt Enteignung

AdoraPress/M. Golejewski Nicht im Sinne der Herrschenden: Eine übergroße Mehrheit stimmte für die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände (Berlin, 4.10.2021)

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin sind beim Themenkomplex Stadtentwicklung, Bauen und Mieten ins Stocken geraten. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke brauchen für diesen Komplex mehr Zeit als geplant, wie die Unterhändler der drei Parteien laut der Nachrichtenagentur dpa am Samstag abend nach zehnstündigen Gesprächen mitteilten. Nach einer Fortsetzung der Runde am Abend solle der Komplex an diesem Montag weiterberaten und dann auch abgeschlossen werden, sagte SPD-Chefin Franziska Giffey. Die Taz berichtete am Sonntag, es seien bisher offenbar nicht mal die Hälfte der vorgesehenen Themen des Komplexes abgearbeitet, und zitierte Giffey mit den Worten: »Stadtentwicklung ist der fetteste Brocken. Da steht uns noch was bevor.«

Tatsächlich sollte es am Montag nachmittag mit dem wohl brisantesten Punkt weitergehen, dem Umgang mit dem positiven Votum der Wähler für die Enteignung von Wohnungskonzernen. Die SPD lehnt die Vergesellschaftung ab, Grüne und Linke sind im Prinzip dafür. Laut Sondierungspapier haben sie sich darauf geeinigt, eine Expertenkommission einzusetzen, die Modalitäten der Umsetzung prüfen soll. Doch deren Besetzung ist genauso strittig wie deren konkretes Ziel. Am Samstag demonstrierten Mitglieder der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« für eine sofortige Umsetzung des Volksentscheids vor der SPD-Landeszentrale, wo sich die Verhandler trafen. Für den Montag vormittag rief die Initiative zu einer Demonstration vor das Moabiter Hotel auf, in dem die Verhandlungen fortgesetzt werden sollten.

Gesprächsbedarf gibt es nach Giffeys Angaben auch noch über die Frage, wie das im Sondierungspapier verankerte Ziel erreicht werden soll, bis 2030 in Berlin 200.000 Wohnungen zu bauen, also 20.000 pro Jahr. Wichtig sei ihr, dass am Ende dieses Ziel umgesetzt und den Berlinern gesagt werde, »wie wir das schaffen wollen«, so die SPD-Chefin. Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch sagte laut dpa, es gehe nicht nur ums Wo, »sondern wie wir bauen und für wen wir bauen«. Man müsse etwa über »Aufstockungen« reden. Die Linke-Vorsitzende Katina Schubert sagte, man habe sich darauf verständigt, den Neubau »massiv« anzugehen und das untere Preissegment zu stärken, also mehr Sozialwohnungen zu bauen.

Trotz aller Schwierigkeiten zeigten sich alle drei Politikerinnen optimistisch, bis nächste Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen zu können. »Diese Verhandlungen sind von einem Einigungswillen getragen«, sagte Giffey. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, erklärte Jarasch. Und Schubert betonte: »Wir werden am Ende ein sehr gutes Regierungsprogramm präsentieren können.«

Giffey geht davon aus, dass die Koalitionsverhandlungen bis Freitag gehen, zwei Tage länger als ursprünglich geplant. Sollten die Parteigremien und im Falle der Linkspartei die Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen, will sich Giffey am 21. Dezember im Abgeordnetenhaus zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen. Der Linke-Landesvorstand wollte sich am Sonntag mit dem Antrag für einen außerordentlichen Parteitag befassen, bei dem der ausgehandelte Koalitionsvertrag nach dem Willen der Antragsteller diskutiert werden soll.