Der Ofen bleibt kalt

Undichte Fenster und Türen, mürbes Baumaterial: Der Staat lässt vielerorts Sozialwohnungen – wie hier in Toulouse – verfallen

Am vergangenen Wochenende blieb der Himmel über der französischen Hauptstadt Paris grau. Die Temperaturen waren am Samstag morgen auf sieben Grad gefallen, die Thermometer zeigten, was zwölf Millionen Franzosen in den nächsten Wochen erwartet: Sie werden auf dem Weg zur Arbeit den gefütterten Mantel anziehen müssen, falls sie so einen haben; sie werden sich in der überfüllten Metro oder im Bus vielleicht das Coronavirus einfangen, den Schnupfen sowieso. Und wenn sie am Abend in der Dunkelheit wieder nach Hause schleichen, werden sie wissen, dass ihre Wohnung am Ende des Tages für die müden Glieder keine heimelige Wärme bereithalten, sondern ekelhaft kalt sein wird.

Während in den früheren Handwerker- und Arbeitervierteln der im vorweihnachtlichen Schmuck erstrahlenden Metropole eine Immobilienagentur nach der anderen öffnet, während die Miet- und Kaufpreise explodieren, haben die Menschen, die früher dort wohnten und in die hässlichen Vorstädte verdrängt wurden, nicht einmal genug Geld, um Brennmaterial und elektrischen Strom bezahlen zu können.

In Paris und anderswo in Frankreich – in Marseille oder Nantes etwa – zeigt sich, wie sich im reichen Europa die unteren Einkommensklassen, Erwerbslosen und natürlich auch die Kinder armer Eltern, die es bis an die Universität geschafft haben, nicht mehr in »korrektem Umfang« mit Energie versorgen können, wie es das »Observatoire National de la Précarité Energétique« (ONPE) in seinem Bericht für den Zeitraum 2010–2020 jüngst ausdrückte. Zehn Jahre nachdem die Nationalversammlung per Gesetz der »Précarité« (Unsicherheit) des ärmeren Teils der Bevölkerung im Energiesektor einen Riegel hatte vorschieben wollen, um alle Franzosen im Winter »korrekt« mit Wärme zu versorgen, hat sich offenbar wenig zum Besseren geändert.

Der Bericht des ONPE zu »Wirksamkeitsgrad und Effizienz der Instrumente zur Bekämpfung der Energieunsicherheit« lässt keinen Zweifel daran, dass sich die Situation für die Armen dieses reichen Landes bisher nicht geändert, sondern, die Statistik weist es aus, verschlechtert hat. 20 Prozent der Franzosen erklärten den ONPE-Beobachtern, dass sie im vergangenen Winter 2020/21 »gefroren« hätten. In den drei Jahren zuvor waren es 14 bis 15 Prozent. Als ersten Grund nennt die ONPE-Studie mangelhaft isolierte Häuser und Wohnungen in vier von zehn Haushalten – undichte Fenster und Türen also, auch zermürbtes oder mangelhaftes Baumaterial.

Der zweite Grund allerdings scheint wichtiger, er macht die soziale Ungerechtigkeit deutlich, der jene ausgesetzt sind, die als arbeitende Lohnabhängige nicht genug Geld nach Hause bringen, um die Wohnung heizen zu können. Feuchte Küche, allenfalls lauwarme Kinderzimmer, oft genug auch deshalb, weil in 36 Prozent der betroffenen Haushalte die Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlt werden konnte und der Energieversorger eiskalt den Hahn zudrehte.

Im Élysée-Palast, wo der Staatschef und ehemalige Investmentbanker Emmanuel Macron regiert und residiert, wabert Wärme durch die Säle und Büros mit den vergoldeten Möbeln und Geländern – man arbeitet in Hemdsärmeln und fürchtet nichts so sehr wie einen neuen Aufstand der »Gilets jaunes«, der Gelbwesten. Denn in fünf Monaten steht die Präsidentschaftswahl an, und seit Anfang Oktober sind die Energiepreise explodiert. Gas: plus 12,6 Prozent, Elektrizität: plus 12,1 Prozent. Deshalb schickte Macron seinen Premier Jean Castex im vergangenen Monat vor die Presse und ins Fernsehen. Zu verkünden war eine Art weihnachtliche Freudenbotschaft: Einen »Bouclier tarifaire« wollte der Staatschef über die Armen halten, einen Schutzschild gegen die Erhöhung der Tarife also. Bis April sollen die Energiepreise in Frankreich blockiert und eingefroren bleiben. Alles weitere nach der Wahl.

Barbara Pompili, Macrons Ministerin für die Energiewende, versicherte, die Regierung arbeite daran, »dass unsere Bürger nicht allzuhart getroffen werden«. Castex versprach, dass die 12,6 Prozent Aufschlag »ganz sicher die letzten waren«, und wenn die Preise oben bleiben sollten, erwäge die Regierung eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer von 20 auf fünf Prozent.

Bereits im vergangenen Frühling hatten Macron und Castex »Energieschecks« ausstellen lassen, es gab zwischen 48 und 277 Euro Unterstützung für rund 5,8 Millionen »bedürftige« Haushalte. Was die meisten Hilfesuchenden in den Wochen danach nicht überwanden, waren die gleichzeitig aufgestellten bürokratischen Hürden. Und was schlimmer schien: Leute, die sich ihrer Armut schämten, berichtete Anfang Oktober die Hauptstadtpresse, seien gar nicht erst losgegangen, um schwer zu lesende Anträge auszufüllen. Sie hätten anschließende Kontrollen gefürchtet und fremde Augen, die sich bei solcher Gelegenheit auf ihre Misere gerichtet hätten – die abgewohnten, von Schimmel und Feuchte befallenen Familienunterkünfte.

Vor einer »gesellschaftspolitischen Bombe« warnte schon im September die sozialdemokratische Oppositionspolitikerin Ségolène Royal. Sie rechnet mit Mehrkosten für die Haushalte von bis zu 600 Euro in den Monaten nach dem christlichen Fest der Liebe – eine düstere energiepolitische und gesamtwirtschaftliche Prognose, die wohl der äußersten Rechten in die Hände spielen würde und schon jetzt nicht nur die altbekannte Marine Le Pen, sondern auch den zum Star der Faschisten aufgestiegenen, weitaus gefährlicheren Éric Zemmour nährt.