Spahn deckelt Biontech-Impfungen

Sven Hoppe/dpa Auf beiden Seiten der Spritze gibt es eine klare Präferenz für den Stoff, der bald schwerer zu kriegen sein soll

Die Bundesregierung hat sich bei den Bestellungen von Coronaimpfstoffen offenbar kräftig verkalkuliert. Scheint der Vorrat an Biontech/Pfizer-Präparaten aufgrund starker Nachfrage zur Neige zu gehen, drohen die Moderna-Mittel zu verfallen. Jedenfalls begründete damit der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Entscheidung, für die nächsten Wochen den Zugriff der Länder auf die Biontech-Bestände zu deckeln.

Praxen sollen vorerst maximal 30 Dosen pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1.020 Dosen. Darüber hatte Spahns Ressort die Länder am Freitag informiert. Diverse Ärztevereinigungen reagierten empört. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen verlangte am Sonntag, die »gravierende Fehlentscheidung« zu revidieren und sprach von »Sabotage der Impfkampagne«.

Die Entscheidung schwäche nicht nur die Impfkampagne, sondern lasse die Kraftanstrengungen ins Leere laufen, klagte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) am Sonnabend. »Dieser geplante kurzfristige Wechsel der Impfstoffe ist eine Vollbremsung auf gerader Strecke für unsere gerade angelaufene Impfoffensive in Mecklenburg-Vorpommern«, kritisierte die dortige SPD-Gesundheitsministerin Stefanie Drese laut ihrem Ministerium beim Hausärztetag in Rostock. »Die Impfkampagne ist auf Biontech ausgerichtet, eine Umstellung auf Moderna kostet Praxen und Impfzentren neue Kraft und braucht Zeit, die wir nicht haben.« Drese zufolge soll das Thema bei der Konferenz der Landesgesundheitsminister diese Woche besprochen werden.

Seit vergangener Woche empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) für die Coronaimpfung bei unter 30jährigen nur noch das Präparat von Bion­tech/Pfizer. In einer Mitteilung vom Donnerstag heißt es dazu, das Risiko einer entzündlichen Erkrankung des Herzmuskels sei für jene Altersgruppe bei Moderna-Impfungen höher. Auch sollten Menschen unter 30, die bei ihrer Erstimpfung Modernas »Spikevax« erhalten hatten, bei der zweiten Impfung Biontechs »Comirnaty« bekommen. Das gelte auch für Auffrischungsimpfungen.