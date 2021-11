Pakt der Faschisten

imago images / Photo12 Verluste der Faschisten. Duce mit Witwe eines in Spanien gefallenen italienischen Soldaten, 1937

Am 16. Februar 1936 errang der Frente Popular, bestehend aus Kommunisten, Sozialisten, der Union General del Trabajo und Linksrepublikanern, bei den Wahlen zu den spanischen Cortes einen wenngleich knappen, so doch eindeutigen Wahlsieg gegen die republikfeindliche Rechte. Fünf Monate später, am 17. Juli 1936, putschte die monarchistische Generalität mit José Sanjurjo an der Spitze von der Kolonie Spanisch-Marokko aus gegen die rechtmäßig gewählte Regierung der Volksfront. Nachdem Sanjurjo bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war, riss Francisco Franco die Führung an sich. Der Staatsstreich der klerikalfaschistischen Reaktion brach jedoch auf dem Festland in den meisten Garnisonsstädten am Widerstand der republiktreuen Kräfte zusammen. Seine vollständige Niederschlagung wurde nur durch die sofortige bewaffnete Intervention der faschistisch regierten Staaten Deutschland und Italien verhindert. Mit 20 Militärtransportern vom Typ Ju 52 flog die Luftwaffe Hermann Görings rund 15.000 Mann Elitetruppen der Putschisten von Marokko nach Cádiz ein. Nachdem sich Franco am 29. September 1936 zum Führer des »Nationalen Spanien« hatte ausrufen lassen, wurde er unmittelbar danach von Berlin und Rom als »Chef der einzigen legitimen Regierung Spaniens« anerkannt.

Tödliche Bedrohung

Am 24. November schloss Rom mit der Putschistenregierung ein Abkommen über umfangreiche militärische Unterstützung. Franco honorierte das vier Tage später, indem er dem rohstoffarmen Italien wertvolle Ressourcen, darunter Quecksilber aus den Minen von Almadén offerierte. Unter dem Kommando von General Mario Roatta stellte Mussolini ein vier Divisionen umfassendes Interventionskorps für Spanien auf. Nach offiziellen italienischen Angaben zählte es zunächst 35.000 Soldaten, wuchs aber binnen kurzer Zeit auf 60.000 an. Insgesamt dürften bis zum Abzug 1939 120.000 bis 150.000 italienische Soldaten auf Seiten Francos gekämpft haben. Die motorisierten Truppen waren modern ausgerüstet und verfügten über 800 Kampfflugzeuge sowie 8.000 Panzer bzw. gepanzerte Fahrzeuge. 90 Kriegs- und Transportschiffe versorgten das eigene Korps und die Franco-Truppen. Sie blockierten republikanische Häfen und beschossen Küstenbefestigungen. Die Luftwaffe griff zusammen mit der nazideutschen Legion »Condor« die Stellungen der republikanischen Armee an und bombardierte Städte. Zeitweise besetzte Italien die Balearen und bedrohte die Mittelmeerstützpunkte Großbritanniens und Frankreichs.

Nach dem von Hitler und Mussolini militärisch aktiv unterstützten Putsch entstand für die Volksfrontregierung eine tödliche Bedrohung. Die Faschisten brachten bis Mitte September das westliche Andalusien, große Teile im Westen, Nordwesten und Norden Spaniens unter ihre Kontrolle. Südlich von Madrid griffen sie entlang des Jarama-Flusses an, wo die »Legion Condor« und italienische Caproni-Jäger sie mit massiven Luftangriffen unterstützten.

In dieser Situation kamen der Spanischen Republik Antifaschisten aus aller Welt zu Hilfe. Neben etwa 10.000 Franzosen, 5.000 Deutschen und Österreichern stellten Italiener mit 3.354 Kämpfern das drittstärkste Kontingent. 1.119 Interbrigadisten gehörten der Kommunistischen Partei (IKP) an, 310 der Sozialistischen Partei (ISP), die übrigen waren größtenteils parteilos. Zu den Interbrigadisten der IKP gehörte Luigi Longo, zunächst Politkommissar des Bataillons, dann der Brigade Giuseppe Garibaldi, die alle Antifaschisten des Landes vereinigte. Longo übernahm später als Generalinspekteur im Range eines Divisionsgenerals das Kommando über alle Internationalen Brigaden. Unter dem Kampfnamen »Gallo« wurde er als einer der führenden Militärs der Spanischen Republik bekannt.

Am 13. November 1936 prägte Carlo Rosselli, einer der Führer der antifaschistischen Exilgruppe »Giustizia e Libertà«, in Radio Barcelona für den Kampf der Antifaschisten seines Landes die prophetische Losung »Heute in Spanien, morgen in Italien«. Sie wurde zum Schwur, mit dem die italienischen Antifaschisten in den Kampf zogen. Bei der Verteidigung von Madrid im November 1936, bei Guadalajara nördlich der Hauptstadt im März 1937, bei Brunete westlich von Madrid im Juli 1937 trafen die Garibaldiner direkt auf die Mussolini-Truppen.

Schlacht bei Guadalajara

Vier Divisionen General Roattas machten im März 1937 mit etwa 150 Panzern, 250 Geschützen und fast 4.000 Gefechtsfahrzeugen einen Vorstoß bei Guadalajara. Sie wurden unterstützt von einer Division Franco-Faschisten, mehreren Geschwadern der »Legion Condor« und 60 italienischen Flugzeugen. Zu der Offensive hatte Mussolini persönlich den Befehl erteilt. Die Angreifer stießen auf der Straße Zaragoza-Madrid vor, um die Hauptstadt vom Nordosten her einzuschließen, sich am Jarama-Fluss mit Francos Truppen zu vereinen und dann Madrid einzunehmen. Die Hauptstadt wurde an diesem Frontabschnitt von einer Division der Volksarmee mit rund 10.000 Mann verteidigt, die nur über knapp 6.000 Gewehre, 85 Maschinengewehre und 15 Geschütze verfügte. Während der vom 8. bis 23. März 1937 tobenden Schlacht gelang es Roatta etwa 40 Kilometer vorzustoßen und über ein Dutzend Städte im Vorfeld der Hauptstadt zu erobern. Den bedrängten Truppen der Volksarmee kamen die Bataillone Jaroslaw Dombrowsky und Giuseppe Garibaldi der XII. und danach die Bataillone Ernst Thälmann, Edgar André und Commune de Paris der XI. Interbrigade zu Hilfe. Außerdem erhielten die Verteidiger mehrere Artilleriebatterien und Panzerabteilungen (sowjetische T 26 und BT-5). Am dritten Tag der Schlacht trafen die Garibaldiner direkt auf die Mussolini-Faschisten und forderten sie zum Überlaufen auf.

Obwohl die Zahl der Verteidiger auf über 20.000 anwuchs, waren ihnen Roattas Truppen mit 35.000 Mann und weiteren 15.000 Franquisten sowie an Panzern und Geschützen weiterhin überlegen. Zur Wende, die nach einer Woche schwerer Kämpfe kam, trug der Einsatz von hundert inzwischen eingetroffenen sowjetischen Jagdflugzeugen und zwei Staffeln Katjuscha-Bombern bei, die vom Flugplatz in Albacete starteten. Die Einheiten der Volksarmee und die Interbrigaden warfen die Faschisten bis zum 23. März hinter ihre Ausgangsstellungen zurück. Von den 35.000 Soldaten des Mussolini-Korps war ein Drittel gefallen. Die Verteidiger erbeuteten große Mengen an Kriegsmaterial, darunter zahlreiche Artilleriegeschütze, gepanzerte Fahrzeuge und Maschinengewehre.

Mit dem Erfolg bei Guadalajara scheiterten die Pläne Francos und seiner Verbündeten aus Berlin und Rom, mit der Einnahme der Hauptstadt einen raschen Triumph zu erringen. Der Sieg über die Mussolini-Faschisten, zu dem die Garibaldiner beitrugen, vermittelte in Italien die Gewissheit, dass der Faschismus zu schlagen war und gab dem antifaschistischen Kampf Auftrieb.