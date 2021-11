imago images/Everett Collection Naziskins schocken mit Dead Kennedys: Imogen Poots in »Green Room«

Mit offenen Karten

Kakao: Wer profitiert von der Schokolade?

Kakao wird heute auf der ganzen Welt konsumiert. Doch die beiden Hauptproduktionsländer – Côte d’Ivoire und Ghana – profitieren nur in unzureichendem Maße von der großen Nachfrage. Frankreich 2021.

Arte, Sa., 18.20 Uhr

Das Gold der Sachsen

Wie Agenten die Schatzkammer des Königs füllten

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ließ der sächsische König August III. Kunstschätze sammeln, um Dresden auf eine Stufe mit Versailles und Wien zu stellen. 1763, am Ende des Siebenjährigen Krieges, lag die Stadt in Schutt und Asche – nun musste ein Schuldiger her. Und da inzwischen alle Verantwortlichen gestorben waren, ergriff man den einzigen, der gerade greifbar war: den künstlerischen Berater des Königs, Carl Heinrich von Heineken. BRD 2021.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Ghettogangz – Die Hölle vor Paris

Im Original »Banlieue 13«. Der Film spielt in Frankreich im Jahre 2010. Beim Transport durch das von Verbrechen beherrschte Ghetto Nr. 13 gerät eine radioaktive Superrakete in die Hände eines Gangsterbosses. Ein Superpolizist wird in das Sperrgebiet eingeschleust. Frankreich 2004. Jedenfalls gibt es hier eine der besten Verfolgungsjagden per pedes, die man so sehen kann.

Tele 5, Sa., 22.05 Uhr

Green Room

Völlig pleite erreichen die vier Musiker der Punkband »The Ain’t Rights« einen einsamen Klub in den Wäldern Oregons. Da stellt sich heraus, dass das Publikum aus Naziskins besteht. Doch der echte Horror beginnt erst noch. Der erste Song, den die Band im Film spielt, ist ein Cover von »Nazi Punks Fuck Off« der US-Band Dead Kennedys. Mit Patrick Stewart. USA 2015.

Tele 5, Sa., 23.50 Uhr

J. Edgar

J. Edgar Hoover leitete fast 50 Jahre das von ihm 1924 mitbegründete FBI. Er war ein übler Typ. Das Biopic beginnt am Ende seiner Karriere, als Hoover beschließt, seine Memoiren von Studenten schreiben zu lassen. Im Laufe seiner durch Rückblenden visualisierten Erinnerungen wird klar, dass die von ihm erzählte Geschichte nicht immer mit der Realität übereinstimmt. USA 2011. Regie: Clint Eastwood.

Arte, So., 20.15 Uhr

Thomas Junker unterwegs

Russlands Perlen im Winter

Basierend auf Erfahrungen von mehr als einem Dutzend Reisen und fünf Filmen in und über Russland präsentiert der Weltenbummler faszinierende und interessante Menschen, Orte und Landschaften aus dem bis zu acht Monate dauernden russischen Winter.

MDR, So., 20.15 Uhr