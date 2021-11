Nachschlag: Zehn Minuten

imago images/Manfred Siebinger Oswald Wiener (1935–2021) in Salzburg bei einer Lesung zur Feier des 100. Geburtstags seines Weggefährten H. C. Artmann (1921–2000)

»Ich heiß’ Oswald Wiener, mehr ist nicht zu sagen. Sie können mich fragen, wie viele Stunden schreibe ich am Tag? Das wird im Jahresdurchschnitt nicht mehr als zehn Minuten sein. Aber arbeiten? Fünf Stunden. Weil, für mich gehört lesen zum Arbeiten, dann zum Beispiel auch Computer programmieren und nachdenken. Das sind Arbeiten.« Mit diesem O-Ton eröffnet Dlf Kultur den Nachruf auf den am 18.11. an einer Lungenentzündung 86jährig verstorbenen Schriftsteller. Es folgen Hinweise, dass Wiener hauptsächlich für sein Buch »die verbesserung von mitteleuropa, roman« (1969) sowie als Kneipier in Berlin-Kreuzberg (»Exil«) bekannt wurde. Die Geschichte kennt ihn als einen der »­Psychopathen« (Wiener über Wiener) der Wiener Gruppe. Dann ruft die Moderatorin noch den Literaturkritiker Klaus Kastberger an, der sich an Wiener als den »radikalsten Denker und die unbestechlichste Person in diesem ganzen Literatur-, Kunst- und Kulturbereich« erinnert. Korrekt. Bleibt nur noch Wieners unsterbliches Motto: »aus vielen sätzen folgt erst recht ein schmarrn.« (aha)