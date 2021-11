Die EZB mauert

imago images/Michael Gstettenbauer Elektroenergie, Erdgas und Treibstoffe verteuern sich am stärksten. Da helfen auch verlockende Angebote kaum

In der EU steigen die Inflationsraten. Waren und Dienstleistungen werden teurer, was – wie immer in solchen Situationen – Arme, Gering- und »Normal«-verdiener am deutlichsten zu spüren bekommen. Die von den EU-Eliten installierten »Währungshüter« der Europäischen Zentralbank (EZB) indes wiegeln ab. »Wir nehmen diese Phase der höheren Inflation nicht auf die leichte Schulter«, erklärte die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, am Freitag bei einem Frankfurter Bankenkongress gewohnt routiniert. Die Notenbank dürfe aber »angesichts vorübergehender oder angebotsbedingter Inflationsschocks nicht zu einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik übergehen«.

Klar ist, dass die EZB nicht an der Zinsschraube drehen will, weil sonst die hochverschuldeten EU-Staaten wegen der mit Nullzinspolitik betriebenen Insolvenzverschleppung in die Pleite schlittern könnten. Einen solchen Crash will Lagarde auch im Sinne des Finanzkapitals vermeiden. Nun feiert aber die Inflation auch bei den Spekulanten an den Börsen fröhliche Urständ. Die Aktienkurse klettern seit Monaten. Der Dax steigt und steigt auf immer neue Rekordstände – was den Shareholdern nur recht sein kann. Signifikant höhere Profite, die diese Börsenstände verständlich machten, gibt es indes kaum. Sie sind Resultate von Wetten, kein Ausdruck einer irgendwie auch noch »sozialen« Marktwirtschaft.

In Deutschland lagen die Verbraucherpreise im Oktober um 4,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Inflation in der größten EU-Volkswirtschaft ist damit so hoch wie zuletzt vor 28 Jahren. »Diese Inflation ist unerwünscht und schmerzhaft – und es gibt natürlich Bedenken, wie lange sie anhalten wird. Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst und beobachten die Entwicklungen sorgfältig«, so Lagarde weiter.

Handeln will die frühere IWF-Exekutivdirektorin dennoch nicht. Ein Großteil des Inflationssprungs sei angeblich durch Sonderfaktoren zu erklären, die sich im kommenden Jahr wieder abschwächen sollen. Volkswirte und Banker warnen jedoch davor, die aktuelle Inflationsentwicklung zu unterschätzen. Und Kritiker werfen der EZB vor, mit dem billigen Geld die Inflation anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten will. (dpa/jW)