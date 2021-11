Offene Karten

imago/snapshot Die AfD-Anhänger wird es freuen: FAZ, Zeit, Welt, Süddeutsche und Co. liefern das Futter für rechte Hetze (Berlin, 1.12.2018)

Auf erschreckende Weise hat die Berichterstattung über die Vorgänge an der polnisch-belarussischen Grenze wieder einmal gezeigt, dass die deutschen Leitmedien jederzeit bereit sind, die Maske bürgerlicher Biederkeit fallen zu lassen. Als die Lage an der Grenze eskalierte und in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, gaben die sonst zumindest um den Anschein von Seriosität bemühten Leib- und Magenblätter des Bildungsbürgertums jede Zurückhaltung auf. FAZ, Zeit, Welt, Süddeutsche und Co. entfachten eine Kampagne auf Bild-Niveau und lieferten das Futter für die Hetze von AfD-Anhängern und anderen Rechten. Hand in Hand mit den Nachrichtensendungen von ARD und ZDF lieferten sie ein Lehrbeispiel dafür, wie mittels Framing eine bestimmte Lesart eines Themas durchgesetzt wird.

Bereits seit dem Sommer hatten vermehrt Geflüchtete vor allem aus Afghanistan, dem Irak und Syrien versucht, die komplett abgeschottete Europäischen Union über Belarus zu erreichen. Davon wurde lange kaum Notiz genommen. Das änderte sich erst Ende Oktober/Anfang November, als die humanitäre Katastrophe in den Wäldern an der Grenze nicht mehr zu übersehen war. Doch die Mehrheit der Berichte skandalisierten nicht das Elend der Geflüchteten oder die Abschottungsagenda der EU, sondern das Verhalten der belarussischen Regierung. Staatschef Alexander Lukaschenko, meist als »Diktator« bezeichnet, führe einen »hybriden Krieg« gegen die EU, erpresse die Union, nutze »Flüchtlinge als Waffen«.

Die FAZ demonstrierte, wie Framing funktioniert. Sie machte ihre Titelseite am 10. November mit einem Foto auf, das in der rechten Bildhälfte die stacheldrahtbewehrte Grenze und einen polnischen Schützenpanzer zeigt sowie links eine in Staub gehüllte Karawane von Geflüchteten, die wie ein Heerzug wirkt. Überschrift: »Lukaschenkos Truppen«. Diese zynische Komposition wurde noch unterboten von einer Karikatur im Berliner Tagesspiegel. Sie zeigte ein Maschinengewehr mit der Aufschrift »Belarus«, in dessen Patronengurt statt Munition Personen steckten, die offensichtlich die Geflüchteten darstellen sollten. Überschrift: »Lukaschenkos Angriff auf Europa«.

Mit diesen und ähnlichen Darstellungen betrieben die beiden genannten Blätter und viele andere bürgerliche Medien – ob gewollt oder nicht – das Geschäft von AfD, Pegida und Co., lieferten Vorlagen für die Hetzer in den sozialen Netzwerken. Wenn aus Kriegs- und Krisenregionen geflüchtete Menschen als Waffe, als Rammbock gegen die EU beschrieben werden, führt das zu einer Dehumanisierung, die den Hass auf die Geflüchteten weiter anheizt. Einen ähnlichen Effekt hatten die Berichte über die Aktivitäten von »Schleusern«, die mit der Zuspitzung der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze in großer Zahl in den Medien auftauchten.

So brachte Spiegel online am 10. November eine Reportage unter der Überschrift »Wie Schmuggler in der Türkei von Lukaschenkos Erpressung profitieren«. Der Text beschreibt, wie ein »Ibra­him« genannter Mann in Istanbul »für die türkische Mafia« Geflüchtete nach Belarus schleust. Auch in vielen anderen Medien, etwa im ZDF-»Mittagsmagazin«, wurden »die kriminellen Aktivitäten der Schleuser« beleuchtet, die Flucht aus Kriegs- und Krisenregionen dabei manchmal wie ein touristisches Vergnügen dargestellt. So schrieb die Welt am Sonntag am 14. November über den »Check-In« von Geflüchteten in Istan­bul: »Keiner von ihnen will den Flug ihres Lebens versäumen: B2784, 13.20 nach Minsk. Jeder hat dafür inklusive Visum und Hotel zwischen 2.500 Dollar und 4.500 Dollar pro Person bezahlt. Teuer, aber schließlich gilt die belarussische Hauptstadt als neue Drehscheibe auf dem Weg nach Europa.« Auch das eine Steilvorlage für rechte Hetzer – unausgesprochene Schlussfolgerung: Wer so viel Geld ausgeben kann, der lebt doch nicht wirklich im Elend.

Nach und nach erschienen in nicht wenigen Blättern auch Reportagen über die katastrophale Lage der Menschen in den Wäldern an der Grenze, dies dürfte das perfide Framing der bürgerlichen Medien jedoch nicht aufwiegen. Die Dämonisierung Lukaschenkos dient der Rechtfertigung der Abschottungspolitik der EU und des brutalen Vorgehens der polnischen Regierung gegen Geflüchtete und soll zugleich davon ablenken. Ein verrohtes Bürgertum und dessen Sprachrohre in den Medien wollen nicht für Elend und Sterben der Menschen an EU-Außengrenzen verantwortlich gemacht werden.