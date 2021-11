Geister, die man rief

Sony Pictures/dpa Phoebe (Mckenna Grace, r.) bewältigt Kollisionen mit abgeklärtem Humor

»Bringen Sie gern Ihre Kinder mit«, heißt es manchmal in den Einladungen zu Kinopressevorführungen. Gewiss, eine sanfte Art der Bestechung, aber eine, von der alle was haben: Der Film erhöht seine emotionale Wirkung, der Kritiker kann ein kleines Testpublikum mitbringen, und das Kind erhält die Gelegenheit, die Mitschüler drei Wochen vor Kinostart gründlich zu spoilern. Ähnliches muss auch Ivan Reitman gedacht haben, als er seinen Sohn Jason 1984 zu den Dreharbeiten von »Ghostbusters« mitnahm. Lange war nicht klar, was er damit angerichtet hatte (abgesehen von Jasons Regiearbeiten »Thank You for Smoking«, »Juno« oder »The Front Runner«). Nun hat Jason sich einen Traum erfüllt: einen eigenen »Ghostbusters«. Leider ist der dann gar nicht so eigen.

Das Erbe antreten

Wer beim Zuschauen meint, ungeladen einer Privatfeier beizuwohnen, sollte sich erinnern, dass bereits das Original von 1984 gleichsam privatisiert hatte – als Gleichnis der eigenen Entstehung: Eine Truppe hochbegabter Außenseiter entwickelt eine Idee, kämpft sie gegen alle gesellschaftlichen Hindernisse durch und siegt. Das ist die Filmstory und die Story des Films. Wie Egon, Ray und Peter glaubten schon Harold, Dan und Ivan an ihre Idee, während die Welt befremdet den Kopf schüttelte. Jason Reitman knüpft direkt an die Urszene des Franchise an.

Ein alter Mann kämpft auf seiner Farm in Oklahoma gegen eine Geistererscheinung. Die Kamera hält ihn geschickt im Dunkel. Seine Umrisse sind dennoch so markant, dass jeder, der ein wenig mit den Filmen und ihren Darstellern vertraut ist, die Richtung der Story raushat, ehe noch ein Wort gesprochen wurde. Der Mann stirbt. Schnitt. In New York macht sich die alleinstehende und von Geldsorgen geplagte Callie (Carrie Coon) mit ihren Kindern Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace) nach Oklahoma auf, zu eben jener Farm, um das Erbe ihres Vaters anzutreten, der offensichtlich jener alte Mann war. Phoebe ist naturwissenschaftlich begabt und mit Vorsatz schräg. Sie hat auf der Farm mehrere Begegnungen mit einem Geist. Während sie mit dem Lehrer Grooberson (Paul Rudd) der Sache auf den Grund geht und Trevor zur selben Zeit im Schuppen der Farm das heruntergekommene Ectomobile (den umgerüsteten 59er Cadillac ­Miller-Meteor-Kombi) entdeckt, wird klar, dass der verstorbene Großvater irgendwas mit den inzwischen fast vergessenen Geisterjägern zu tun hatte.

Phoebes Begabungen und Neigungen, ihr Lockenschopf und die runde Brille verweisen überdeutlich auf Egon Spengler. Sie ist, wenn man Lust auf Kalauer hat, sein Alter Egon. Auch die anderen Figuren scheinen vakante Positionen des alten Teams besetzen zu sollen. Trevor erinnert an den tüftelnden Ray, Mr. Gooberson an den schlitzohrigen Peter, und selbst für Winston findet sich in diesem Film ein äquivalenter Charakter, dessen einzige Eigenschaft scheint, dass er auch dabei ist. Kurzum, die jungen Menschen nehmen das Erbe der Geisterjäger an.

Phasenweise erinnert das an »Die Goonies« (Richard Donner, 1985), nur dass die Dramaturgie gelungen und der Humor keineswegs mit der Brechstange ist. Mckenna Grace arbeitet die Nuancen mit ihrem Spiel so gut heraus, dass ein Gefälle innerhalb des Casts entsteht. Finn Wolfhard macht im Kontrast zu ihr kaum Eindruck und wirkt durchaus fehlbesetzt. Paul Rudd macht natürlich Eindruck, doch seine Rolle geht übers Comic Relief nicht hinaus (ein in der Komödie eigentlich überflüssiges Mittel). So steht und fällt alles mit Phoebe, dieser liebevoll geschriebenen Figur, die eine Außenseiterin porträtiert, deren Seltsamkeit darin liegt, dass sie mit der tatsächlich viel seltsameren, aber normgebenden Gesellschaft wenig anfangen kann. Phoebe bewältigt Kollisionen mit abgeklärtem Humor und ist trotzdem so neugierig, dass es kracht. Als sie etwa mit dem Geist via Schachbrett zu kommunizieren beginnt, eröffnet sie konventionell: Bauer auf e4, zieht dann aber absichtlich den Springer falsch, um den Geist zu einer Reaktion zu treiben. Sie kommuniziert mit ihm und verletzt zugleich die Regeln der Kommunikation, um den Vorgang zu beschleunigen. Darin zeigt sich genau jene Mischung aus Wissenschaft und Divergenz, die auch für die Ghostbusters typisch war.

Eigentlich ist alles Nostalgie

Um so bedauerlicher, dass der Film selbst den divergenten Weg scheut. Viel zu sehr ruht sich dieses späte Sequel auf dem Original aus. Das beschränkt sich in der ersten Hälfte noch auf Easter Eggs. Item reiht sich an Item: Marshmallowmann an Twinkie, Gatekeeper an Keymaster. Ray darf noch einmal die Frage beantworten, ob er ein Gott sei, Annie Potts hat einen irrelevanten Auftritt (offenbar nur, damit auch das abgehakt werden konnte). Viel davon macht schöne Effekte, und eine genial angebahnte Post-Credits-Szene kriegt einen noch mal richtig, wenn man schon fast den Saal verlassen hat. Dennoch dient Fanservice in aller Regel als Amalgam einer Handlung, die sich selbst nicht trägt. Schlecht ist diese Story nicht, doch in der zweiten Hälfte gibt der Film die Absicht, eine eigene Geschichte zu erzählen, vollständig auf. Wir sehen ein neu aufgelegtes »Ghostbusters ’84«. Jason will nicht aus Vater Ivans Schatten.

Eigentlich alles an diesem Film ist Nostalgie, also das, was »Hollywood« vorrangig auswirft, seit seine Produktion kreativer Ideen mit dem Wachstum seiner Produktivkräfte nicht mehr Schritt halten kann. So sieht man im ländlichen Ort der Filmhandlung, ein paar Smartphones ausgenommen, ausschließlich Technologie der Achtziger: Polaroidkamera, VHS usw. Das Equipment der Geisterjäger kommt hinzu. Wie überhaupt der Rückzug aufs Land zum Geist des heutigen Amerika passt, das sich nicht mehr als urban versteht, sondern vor allem – teils aus Furcht, teils aus Neigung – um die Anerkennung der konservativen ruralen Bevölkerungsteile bemüht ist.

Die Geisterjäger scheinen in dieser Zeit fast vergessen. Sie geistern selbst wie ein urbaner Mythos durch die Erinnerung der Menschen, die gar nicht mehr sagen können, ob die New Yorker Ereignisse von 1984 tatsächlich passiert sind. »Wir haben«, zitiert jemand Peter, »unseren Job zu gut gemacht«. Als alle Geister weg waren, brauchte auch die Geisterjäger keiner mehr. Aber natürlich waren die Geister nicht weg und kehren jetzt desto mächtiger zurück. Diese Geister deuten den Geist unserer Epoche an: Das nach dem Ende des Kalten Kriegs propagierte »Ende der Geschichte« war irgendwann zu Ende. Auf die apolitische Besoffenheit der Neunziger folgten Islamismus, Finanzkrise und ein Rechtsruck in allen westlichen Staaten. Hinter diese neue Trostlosigkeit will er irgendwie zurück, dieser Film mit seiner Nostalgie. Es bleibt dem Zuschauer überlassen zu entscheiden, was genau das noch bedeutet: Sonne oder Reagan.