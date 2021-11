Wer sagt’s ihm?

Corrado Iorfida/imago/Pacific Press Agency Und jetzt alle: »Du sollst nicht Bob Dylan covern!«

Dave Gahan hat mehrmals und hartnäckig an die Tore der Hölle geklopft. Seit er Mitte der 1990er Jahre Gevatter Tod von der Schippe gesprungen ist, versucht er es eher an der Himmelstür. Man darf ihm also glauben, dass er den Soulsong »At the Dark End of the Street« (Moman/Penn) nicht zufällig für sein Coveralbum »Impostor« ausgewählt hat. Immerhin hat er viel Zeit an diesem »falschen Ende« verbracht, als Rockgott von eigenen Gnaden samt Heroinabhängigkeit. Glaubwürdiger wird seine Interpretation des Songs dadurch nicht. Vielmehr – und das ist tragisch, denn es ist das Eröffnungsstück der Platte – bleibt der Eindruck, dass hier jemand mit aller Macht glänzen will. Es passiert, was man im Schauspielfach »Overacting« nennt. Und das betrifft nicht nur den Gesang, der technisch makellos ist, sondern auch die Produktion. Das Etikett »handgemacht« springt einen aus jeder Note an. Dazu schmettern Backgroundsängerinnen ihre »Aaahs« und »Oohs«, bis auch die letzte Reihe begriffen hat, dass es sich hier um etwas ganz Großes handelt.

Das Album gehört nur scheinbar zur Reihe von Coveralben der Pandemiejahre 2020/2021, aufgenommen wurden die Songs bereits 2019. Produziert hat die Platte Rich Machin von den Soulsavers. Mit ihnen hatte Gahan 2015 bereits das Album ­»Angels & Ghosts« eingespielt – auch damals in klassischer Besetzung mit Schlagzeug, Gitarre und Bass. Allerdings handelte es sich da um Eigenkompositionen. Für »Impostor« hat sich Gahan laut eigener Aussage Songs ausgesucht, die ihn durchs Leben begleitet haben. Die Auswahl ist subjektiv – und zuweilen ärgerlich.

»A Man Needs a Maid« von Neil Young ist schon im Original schwülstig bis unerträglich, Young bemerkt, er hätte gern eine Magd, die ihm den Haushalt mache und dann wieder verschwinde. Ein Song von dessen 1970er LP »Harvest«, der keine Reprise braucht. Andere Originale möchte man am liebsten vor Gahans Neuauflage beschützen; es ist eben etwas anderes, wenn Cat Power im Song »Metal Heart« die Zeilen »I once was lost / but now I’m found« dahinnuschelt, als wenn er daraus eine Geste der tief empfundenen Reue macht.

Gahan, als Leadsänger von Depeche Mode ein unantastbarer Poptitan, verrennt sich hier mit solcher Wucht, dass es weh tut. Wer sagt’s ihm? Wer sagt ihm, dass es bei Strafe des tausendmaligen Absingenmüssens von ­»Knocking on Heaven’s Door« verboten ist, Bob ­Dylans »Not Dark Yet« zu covern, und dass er weder PJ Harvey noch ihrem Song »The Desperate Kingdom of Love« mit seiner Neufassung einen Gefallen tut – und vor allem nicht sich selbst? Und »You Are Always on my Mind« von Elvis – ist ihm die Idee während eines Karaokeabends gekommen?

Im Filmklassiker »Wayne’s World«, der ja auch von nichts anderem ­handelt als liebevoller, aber auch rücksichtsloser Verehrung für Rockgötter, pappt als Warnung über dem Eingang eines Gitarrenladens das Schild »Kein ›Stairway to Heaven‹!«. Gahan und Machin haben solcherlei Warnungen ignoriert. Sicherheitshalber haben sie ihr Album »Hochstapler« genannt. Ein ­Disclaimer.