Persilschein ausgestellt

Danita Delimont/imago images Unzählige Nazijuristen konnten unbehelligt in der BRD weiter Karriere machen

Am Rande des Schwarzwalds starb im baden-württembergischen Bad Liebenzell im November 2010 der Jurist Wolfgang Fränkel im Alter von 105 Jahren. So hochbetagt das Leben zu beschließen, diese Chance hatten die Menschen, die Fränkel in der Nazizeit ans Messer geliefert hatte, nicht. Die Karriere des Pastorensohns aus Gablonz (heute tschechisch Jablonec) ist eines der bekanntesten Beispiele für die reibungslose Übernahme von Nazijuristen in den Staatsdienst der jungen BRD. Fränkel brachte es bis zum Generalbundesanwalt, wie in einer Studie nachzulesen ist, die im Auftrag der Generalbundesanwaltschaft (GBA) erstellt wurde und am Mittwoch als Sachbuch erschien. Generalbundesanwalt Peter Frank will den Abschlussbericht an diesem Donnerstag gemeinsam mit der geschäftsführenden Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) der Öffentlichkeit präsentieren.

Für die Untersuchung, die die Jahre 1950 bis 1974 beleuchtet, hat die GBA erstmals Einsicht in teils als vertraulich oder geheim eingestufte Akten gewährt. Was die Autoren, der Historiker Friedrich Kießling und der Strafrechtler Christoph Safferling, zutage förderten, ist im Grundsatz längst bekannt. Die Studie führt aber aufs neue vor Augen, wie nahtlos der Übergang für braune Juristen war. Wie in anderen staatlichen Bereichen, etwa beim Militär, wurden nur die schlimmsten Vertreter, deren Verbrechen nicht zu bestreiten waren, aussortiert, ansonsten blieb der Apparat derselbe.

Die Zahlen sprechen für sich: Beim GBA, der bis 1957 Oberbundesanwalt hieß, waren im höheren Dienst zwischen 1953 und 1959 Dreiviertel der Mitarbeiter frühere NSDAP-Mitglieder. Bei den Bundesanwälten hatten 1966 zehn von elf zuvor der Nazipartei angehört, 1974 noch sechs von 15. Im höheren Justizdienst des faschistischen Deutschlands hatten demnach 1953 knapp 83 Prozent der Bundes- und Oberstaatsanwälte gestanden, 1963 noch 74 Prozent. Erst nach 1972 waren Nazijuristen bei der GBA in der Minderheit.

»Staatsschutz im kalten Krieg« heißt das bei DTV erschienene Sachbuch, der Untertitel: »Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF«. Schon aus dem Titel lässt sich ablesen, dass die beiden Autoren die Absichten ihres Auftraggebers umgesetzt haben, die Bundesanwaltschaft als geläutert und als zentrales Bollwerk der Demokratie darzustellen. In der Einleitung wird deutlich, wozu die Einbeziehung der Rote Armee Fraktion (RAF) dient. Sie soll die Wichtigkeit der Arbeit im Kampf gegen »die Bedrohung« der BRD betonen. Die Autoren stellen die verwegene Behauptung auf, der GBA habe »sich aber immer eine gewisse Mäßigung im Umgang mit ›Feinden‹ auferlegt«. Und weiter: »Niemals stand wirklich infrage, dass die Suche nach der Wahrheit unter Einhaltung der Regeln der Strafprozessordnung das Zentrum der Tätigkeit bildete.« Das sei »in der Geschichte mal besser und mal schlechter« gelungen.

Besonders schlecht gelang es im Fall Wolfgang Fränkel. Der Jurist ist einer der wenigen GBA-Mitarbeiter, die über ihre braune Vergangenheit stolperten und nicht bis zur Pension weitermachen durften. 1946 war Fränkel zunächst im schleswig-holsteinischen Rendsburg als Richter tätig, bevor er 1951 nach Karlsruhe abgeordnet wurde. Dort stieg er schnell auf. Im März 1962 wurde er als dritter Leiter der Bundesanwaltschaft eingeführt, aber bereits im Juli des Jahres wieder in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Dafür gesorgt hatte die DDR, in deren Medien Fränkels Nazigeschichte nach seiner Berufung thematisiert wurde, unter anderem in einem Beitrag der Tageszeitung Neues Deutschland und mit einer Broschüre, die seine Verstrickung nachwies. Fränkel hatte in seinen Jahren als sogenannter Hilfsarbeiter der Reichsanwaltschaft in Leipzig zwischen 1936 und 1943 mit Nichtigkeitsbeschwerden auf Dutzende Todesurteile hingewirkt. So hatte er dafür gesorgt, dass der Zwangsarbeiter Stanislaw D. aus Polen hingerichtet wurde. Dessen »Vergehen«: Er hatte gegenüber einem Landsmann geäußert, dass Hitler nie ganz Europa erobern werde, die Engländer hätten keine Angst vor ihm. Fränkel formulierte, der Staat müsse »solchen Zersetzungsbestrebungen mit unerbittlicher Härte entgegentreten«.