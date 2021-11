»Eine ganze Community wird stigmatisiert«

Rolf Zöllner/imago Shishabar im Wedding (Berlin, 4.10.2016)

Springer-Presse, Polizeigewerkschaften und CDU werfen der Partei Die Linke in Berlin vor, die schützende Hand über »kriminelle Clans« zu halten. Sie haben schon allein die Verwendung des Begriffs Clankriminalität im Zusammenhang mit Polizeiarbeit kritisiert. Warum?

Das Phänomen heißt organisierte Kriminalität. Lasst uns die bekämpfen. Aber ich lehne es ab, Menschen durch Begriffe mit einer rassistischen Konnotation zu stigmatisieren. Erst war von »arabischen Großfamilien«, die Rede, das schloss auch kurdische Familien ein. Dann wurde als Synonym »Clankriminalität« eingeführt. Hier werden Menschen mit bestimmten Nachnamen, die in der Zeitung genannt werden, öffentlich gebrandmarkt. Die haben dann Probleme in der Schule oder bei der Suche nach einem Job oder einer Wohnung. Doch darüber hinaus wird damit eine ganze als muslimisch gelesene, eine arabisch- oder kurdischsprachige Community, wie wir sie auf der Sonnenallee in Neukölln finden, an den Pranger gestellt.

Die am 4. November als Ordnungsstadträtin im Bezirk Neukölln gewählte Linke-Politikerin Sarah Nagel hat angekündigt, die in der Presse als »Clanrazzien« bezeichneten Durchsuchungen von Shishabars auf der Sonnenallee beenden zu wollen. Offiziell handelt es sich dabei um Gewerbeaufsichtskontrollen. Wie laufen diese ab?

Wer schon mal eine normale Gewerbeaufsichtskontrolle miterlebt hat, weiß, da kommen Leute von der Behörde, die sich den Betrieb anschauen und Notizen machen. Doch im Falle der Shishabars und Barbiershops auf der Sonnenallee fahren Hundertschaften der Polizei in voller Kampfmontur vor und stürmen herein. Wir haben nichts dagegen, dass das Ordnungsamt tätig wird. Aber hier dient das nur als Vorwand, um eine Razzia durchzuführen.

Was suchen die Behörden denn?

Da wird der CO2-Gehalt in der Luft überprüft. Die Behörden entdecken manchmal unverzollten Tabak oder etwas Gras. Manchmal wird auch ein Taschenmesser gefunden, das dann unter der Rubrik »Waffen« präsentiert wird. Kurz gesagt: Angesichts des riesigen personellen, finanziellen und materiellen Einsatzes wird da mit Kanonen auf Spatzen geschossen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel und der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel, beide SPD, sprechen von einer Strategie der tausend Nadelstiche, um Kriminellen das Leben schwerzumachen …

… diese Nadelstiche treffen aber nicht nur Kriminelle, sondern die ganze Community und auch solche Menschen, die ihr Brot als Betreiber von Shishabars verdienen. Das sind ganz normale Neuköllner, die solche Cafés besitzen, in die Jugendliche gehen, um Wasserpfeife zu rauchen und ihre Freizeit zu verbringen. Es ist zudem nicht so, dass nur der Betreiber der Razzia ausgesetzt wird, auch seine Kundschaft wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Durchsuchungen geschehen meistens am Wochenende beziehungsweise an Tagen, an denen viel Betrieb herrscht, so dass diese Läden auch Kunden verlieren.

Ist das womöglich eine Intention dieser Razzien, um die Betreiber in existentielle Schwierigkeiten zu bringen?

Durchaus. Denn es passt ein Stück weit in das Konzept der Gentrifizierung. So ist ja in Neukölln die Neugestaltung des Hermannplatzes sowie die Umgestaltung der Sonnenallee geplant, und da passen diese ganzen Läden hier nicht ins Konzept. Ganz pervers war es, dass die Razzien auch kurz nach dem Attentat von Hanau fortgesetzt wurden ...

… bei dem ein Faschist am 19. Februar 2020 neun Besucherinnen und Besucher von zwei Shishabars ermordete. Inwieweit besteht da ein Zusammenhang mit solchen Razzien?

Erst stigmatisiert die Politik Shishabars als gefährliche Orte, wo sich Kriminelle treffen und Menschen, die im rechten Milieu eh als Gefahr für das deutsche Volk gesehen werden. Und dann festigen die Behörden mit ihren Razzien dieses Bild weiter, mit der Folge, dass der Attentäter von Hanau solche Läden als Angriffsziel gewählt hat. Auch hier in Neukölln wurden zwei Häuser, die in der medialen Berichterstattung immer wieder gezeigt wurden, von Nazis mit riesengroßen rechten Symbolen an der Wand gekennzeichnet. Die Bewohner hatten monatelang Angst, dass es einen Brandanschlag geben könnte.