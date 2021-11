Zeichnender Zwangsarbeiter

Blut tropft von einem Beil. Dann folgen die Buchstaben »itler«. Darunter: »Hitler s’écrit avec … Hache« (Hitler schreibt sich mit … Hache, jW). Der Buchstabe »H« spricht sich im französischen genau wie das Wort für Beil: »Hache«. Es ist dieses Spiel von Unmittelbarkeit und Subtilität, von Wortwitz und Sarkasmus, die den feinen Humor der frühen Arbeiten des französischen Karikaturisten, Malers und bildenden Künstlers Philibert Paul Eugène Charrin (1920–2007) so besonders machen. Noch bis zum 30. Januar 2022 stellt das in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kölner Gestapo-Gefängnisses untergebrachte NS-Dokumentationszentrum der Stadt unter dem Titel »Philibert und Fifi. Karikaturen und Zeichnungen eines französischen Zwangsarbeiters« Arbeiten aus, die während Charrins Zeit in einem Zwangsarbeiterlager in der österreichischen Steiermark entstanden. Ferner werden Dokumente, wie sein Lagerausweis oder das »Arbeitsbuch für Ausländer«, in dem die einzelnen sogenannten Arbeitsverhältnisse und Firmen eingetragen wurden, gezeigt.

Die auf den ersten Blick recht harmlosen Zeichnungen und Karikaturen strotzen bei genauerem Hinsehen nur so vor Spott. Charrin zeichnet mit spitzer Feder und kommentiert mit beißendem Sarkasmus. Viele seiner Motive drehen sich um den harten Alltag sowie die Drangsalierungen durch Vorgesetzte und »Contremaître«, die Vorarbeiter. Er zeichnete aber auch Porträts von Einheimischen, Aufsehern und seinen Leidensgenossen aus verschiedenen Nationen. Fast im Stile von Wimmelbildern hielt er das beengte und gedrängte Leben in den Lagerbaracken fest. Charrin bewies auch ein gutes Auge im Hinblick auf die wesentlich schlechter gestellten Leidensgenossen aus Osteuropa. Im Gegensatz zu Polen oder Sowjets lebten die französischen Zwangsarbeiter nicht in einem umzäunten Lager, hatten Freizeit sowie Urlaubsanspruch und wurden besser verpflegt.

Das Zeichnen war für Charrin ein Mittel, sich mit dem Joch der Zwangsarbeit in einem fremden Land künstlerisch auseinanderzusetzen. Einige Zeichnungen enthalten Hinweise auf Sabotageakte und absichtlich fehlerhaft ausgeführte Arbeiten. So stellt die Karikatur »Sabotage« einen Erdarbeiter dar, der den Aushub nicht wie vorgeschrieben gegen ein Sieb schleudert, um grobe Steine auszusondern, sondern – wie zwei Beobachter es ausdrücken – »lieber den direkten Weg« nimmt. Auf einer anderen Karikatur typisiert Charrin die Zwangsarbeiter als fleißige Kollaborateure mit extra großer Schaufel, als Widerständler mit umgeknicktem Schaufelblatt, als Faule, die sich auf Stiel und Hacke gesetzt ausruhen, oder als Zerstreute, die am Schaufelstiel nuckeln, als handle es sich um eine lange Tabakspfeife. Meist wird die dargestellte Szenerie von einem kleinen Strichmännchen, »Fifi«, beobachtet. »Fifi« gilt als Alter ego Charrins und kommentiert das Dargestellte oft schelmisch grinsend. Signiert hat Charrin zahlreiche seiner Bilder mit »Terrassier« oder auch direkt auf Deutsch als »Erdarbeiter« – seiner Hauptbeschäftigung in Österreich – sowie teils als Paul Philibert-Charrin oder schlicht mit Philibert-Charrin.

Von März 1943 bis Juni 1945 war Charrin in Österreich. Zwangsrekrutiert wurde er vom französischen Vichy-Regime unter Marschall Pétain. Formal neutral, kollaborierte Vichy mit den Nazis. Die Einführung des »Service du travail obligatoire« (kurz: S. T. O.; zu Deutsch: Pflichtarbeitsdienst, jW) im Februar 1943 stellt nur ein Beispiel dar. Für den S. T. O. wurden die Franzosen der Jahrgänge 1920 bis 1922 zur zweijährigen Zwangsarbeit im Deutschen Reich verpflichtet. Insgesamt waren es rund 650.000. Von denen wurden wiederum rund 70.000 in die sogenannte Ostmark auf dem Gebiet der früheren Republik Österreich verschleppt. Charrin kam in die Steiermark, später ins Burgenland, wo zerbombte Bahnstrecken freigeräumt und ausgebessert oder zerstörte Industriebetriebe wieder instand gesetzt werden mussten.

Zurück nach Frankreich konnte Charrin erst im Juni 1945. Doch die Heimkehr gestaltete sich für ihn und viele Zwangsarbeiter problematisch, standen sie doch im Verdacht, Kollaborateure gewesen zu sein. Ihr Schicksal stieß häufig auf Unverständnis, das Thema S. T. O. wurde von der französischen Gesellschaft verdrängt und tabuisiert. Ablehnung schlug auch Charrin entgegen, als er unmittelbar nach seiner Rückkehr ein Buch über seine Zeit als Zwangsarbeiter veröffentlichte. Titel: »S. T. O. 100 Dessins inédit«. Das Werk stieß auf ein erschreckend geringes Interesse. Im Buch zur Kölner Ausstellung ist Charrins Werk von 1945 erneut abgedruckt, ergänzt durch zahlreiche Fotos und weitere Karikaturen. Diese hatte im März 2019 Charrins Witwe, Anne, dem Dokumentationszentrum in einer Schenkung überlassen.