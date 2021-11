Nachschlag: Vorzeigekommunist

imago images/Martin Müller Willi Sittes Gemälde »Selbst mit Tube und Schutzhelm« von 1984 (Ausstellung »Hinter der Maske – Künstler in der DDR« im Museum Barberini in Potsdam, 26.10.2017)

Die politische Haltung ist leider immer noch der vorherrschende Maßstab zur Beurteilung von Künstlern in Deutschland. Auch der teils berührend-schönen Dokumentation über Willi Sitte gelingt es nur in der ersten Hälfte, rein ästhetisch zu urteilen. Im zweiten Teil dreht sich alles um die Haltung des Malers zur DDR, der als »Vorzeigekommunist« »die staatlichen Repressionen niemals in Frage stellte«. Gleichzeitig will die Dokumentation fast zwanghaft etwas Widerständiges in den Gemälden ausmachen und Sitte als staatstreu und rebellisch zugleich porträtieren. Seine Versuche, klassisch-barocke Bildsprache mit modernem Formalismus und politischen Inhalten zu vereinen, geraten fast zur Nebensache. Und was daran falsch sein soll, als Präsident des Verbandes Bildender Künstler Aktionskunst à la Joseph Beuys verhindert zu haben, wird leider auch nicht begründet. Doch vielleicht hatte Sittes Leben ohnehin zu viele Graustufen, um ihm in einem einstündigen Film gerecht werden zu können. (mp)