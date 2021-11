»Wir sind stinkesauer!«

imago images/Jürgen Heinrich Apropos Mobilitätswende: Eisenbahner protestierten gegen Zerschlagungspläne von Grünen und FDP (Berlin, 16.11.2021)

Sie hatten angekündigt, laut zu werden. »Hände weg, Hände weg!«, skandieren mehrere Hundert Menschen in Richtung der Häuserreihe im Berliner Stadtzentrum. Laute Rasseln und Tröten zerreißen die kalte Herbstluft an diesem Dienstag vormittag. »Keine Zerschlagung der Bahn« steht auf großen Pappschildern, über der hauptsächlich in neongelbe Warnwesten gekleideten Menschensammlung wehen die weiß-blauen Fahnen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Ein überlebensgroßer, aufblasbarer Eisenbahnerkollege mit blauem Auge reckt mit wütend verzogenem Gesicht seine Faust in Richtung der gelben Hausfassade. Die Bundeszentrale von Bündnis 90/Die Grünen sticht farblich aus der novembergrauen Häuserreihe hervor.

Die EVG hatte an diesem Dienstag zu einer Demonstration vor den Berliner Parteizentralen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP aufgerufen. Die Eisenbahner wollten dabei ihrem Unmut über die Pläne der Parteien Luft machen. Denn die gelben und grünen Liberalen setzen sich bei den Koalitionsverhandlungen für das Ampelbündnis derzeit dafür ein, Schienennetz- und Zugbetrieb stärker voneinander zu trennen. Das stärke den Wettbewerb auf der Schiene, argumentiert die sogenannte Zitruskoalition. Private Bahnunternehmen, die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) und der Fahrgastverband Pro Bahn stellen sich auf ihre Seite. Anfang des Monats forderte auch die Monopolkommission eine Aufspaltung der Bahn in zwei unabhängige Unternehmen.

Der stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin Burkert präsentiert sich vor den Kolleginnen und Kollegen kämpferisch: »Die DB zu filetieren und zu zerschlagen, weil angeblich der Markt alles regelt – mit uns nicht«, ruft er den angereisten EVG-Mitgliedern zu. Die Zerschlagung des Konzerns werde einen Stillstand für Verkehrswende und Klimaziele bedeuten. Das Thema ist für die Eisenbahner auch eine emotionale Angelegenheit. »Wir sind stin-ke-sauer!«, so Heike Moll wenig später vom Lautsprecherwagen. Das scheint den Ton getroffen zu haben: Applaus und lautes Tröten hallen vor der Parteizentrale der Grünen auf. Die lebten gemeinsam mit der FDP in den Koalitionsverhandlungen »ihren Zerschlagungsfetischismus aus«, ruft die Betriebsrätin der Menge zu. Auch Seitenhiebe gegen die GDL bleiben nicht aus. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell bringt die Menge zum Jubeln, als er die Lokführergewerkschaft vom Lautsprecherwagen »Gemeinschaft der Liquidatoren« nennt.

Die Zerschlagung des Konzerns bedeute den Verlust von »mit Sicherheit über 80.000 Arbeitsplätzen«, erklärte Betriebsrätin Moll am Rande der Kundgebung im Gespräch mit ­junge Welt. Dass die Grünen eine Verkehrs- und Mobilitätswende versprochen hätten, sei ein »falsches Spiel«. Für die Kolleginnen und Kollegen würde es nicht mehr möglich sein, sich intern in anderen Bereichen weiterzuentwickeln, sagte auch EVG-Vorstandsmitglied Kristian Loroch im Gespräch mit dieser Zeitung. Es brauche zweifellos eine Neustrukturierung des Konzerns, »aber nicht zu Lasten der Kolleginnen und Kollegen«. »Es ist falsch zu glauben, dass eine Zerschlagungsdebatte zu einer Verkehrswende führt«, so der Gewerkschafter. Nur eine Strategie führe zu einer Verkehrswende, »aber von einer verkehrspolitischen Strategie habe ich noch nichts gehört«.