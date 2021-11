Sein dritter Anlauf

Michael Kappeler/dpa Friedrich Merz am Dienstag in Berlin

Er will es noch einmal wissen. Friedrich Merz, früherer Unionsfraktionschef und Finanzkapitallobbyist, nimmt den dritten Anlauf, Vorsitzender der CDU zu werden. Der Vorstand seines ihm eng verbundenen Kreisverbands Hochsauerland nominierte Merz am Montag abend einstimmig. Das Amt wird durch den Rückzug von Armin Laschet infolge der Niederlage bei der Bundestagswahl frei. Neben dem früheren Blackrock-Manager Merz haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun ihren Hut in den Ring geworfen.

Merz präsentierte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin einen Teil des Teams, mit dem er die CDU »neu aufstellen« will. An seine Seite holte er sich den früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja, den der Sauerländer im Falle seines Erfolgs zum Generalsekretär machen will, sowie die baden-württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stumpp, die er für den neu zu schaffenden Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin vorgesehen hat. Merz wies darauf hin, dass Czaja bei der Bundestagswahl einen Wahlkreis der Partei Die Linke erobert habe, namentlich den von Petra Pau. Merz erklärte, die CDU müsse sich »inhaltlich neu aufstellen« und wieder »glaubwürdig und mehrheitsfähig werden«. Befürchtungen, dass die Partei unter seinem Vorsitz nach rechts rückt, trat der Sauerländer entgegen. Mit ihm werde es »keinen Rechtsruck« und keine »Achsenverschiebung« in der Partei geben. Wie um das zu untermauern, erwähnte Merz eingangs auch Themen, bei denen ihm bisher wenig Kompetenz zugetraut wird: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.

Ob der 66 Jahre alte Kandidat als Repräsentant der Interessen des Finanzkapitals und Gegner progressiver Sozialpolitik tatsächlich die auch von Czaja am Dienstag beschworene Erneuerung für die CDU symbolisieren kann, bleibt fraglich. Seine Wahl zum Vorsitzenden würde aber wohl einen Bruch mit der Union der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel und deren relativ moderatem Kurs darstellen. Unter den rund 400.000 CDU-Mitgliedern, die sich bei einer am 4. Dezember beginnenden Befragung für einen der Kandidaten entscheiden sollen, hat Merz gerade aus diesem Grund nicht wenige Anhänger. Und zwar vor allem bei denen, die sich mehr »klare Kante« wünschen.

Im Bundestagswahlkampf hatte Merz diese Klientel im august mit einem Beitrag im Focus wohl in Verzückung versetzt. In AfD-Diktion zitierte er darin alle bürgerlichen Angstphantasien vor einer grünen »Ökodiktatur« und behauptete etwa, ein von Bündnis 90/Die Grünen geplantes »Einwanderungsministerium« habe das Ziel, »möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einzuladen«. Auch solle die »Gendersprache uns allen aufgezwungen« werden.

Unterstützung für Merz’ Kandidatur kam aktuell aus Thüringen und Sachsen-Anhalt. Christian Hirte, Chef der Thüringer CDU, erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal The Pioneer (Dienstag), er habe »nach vielen Gesprächen« den Eindruck, dass in Thüringen »Merz den größten Rückhalt hat«. Der Vorsitzende der CDU in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, bekundete, nach Rückmeldungen aus seinem Landesverband gebe es »hier eine sehr eindeutige Präferenz für Friedrich Merz«. Auch beim Kapital hat der Sauerländer viel Rückhalt. Die kapitalnahe Wirtschaftswoche präsentierte am Montag eine lange Liste von Bossen, die sich hinter ihm versammeln, darunter Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing oder der langjährige Eon-Vorstand Karsten Wildberger.

Norbert Röttgen reagierte angefressen auf den Vorstoß des Konkurrenten. Dass Merz mit einem mehrköpfigen Team antrete, scheine ihm mit Blick auf den Gemeinschaftsgeist in der Partei kein »methodisch so richtiger Ansatz zu sein«, sagte er beim »Wirtschaftsgipfel« der Süddeutschen Zeitung. Es könne »nur ein Team CDU« – was Merz übrigens als Schlagwort demonstrativ auf seine Sprechkarten drucken ließ – geben »und nicht irgendwie Team Vorsitzender, und andere sind nicht Team Vorsitzender«. Der neue CDU-Chef soll am 21. Januar von den 1.001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden. Merz zufolge solle sich der Parteivorstand dabei die Entscheidung der Mitgliederbefragung »zu eigen machen«.