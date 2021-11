Tauziehen um Pipeline geht weiter

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Ein rot-weißes Absperrband hängt vor der Molchstation in der Gasanlandestation von Nord Stream 2 (Lubmin, 29.4.2021)

Die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 wird sich verzögern: Die Bundesnetzagentur hat am Dienstag das dafür nötige Zertifizierungsverfahren vorläufig ausgesetzt. Der dafür angeführte Grund ist, dass der Betreiber nach deutschem Recht organisiert sein müsse, was bislang noch aussteht. Ursprünglich sollte die im September fertiggestellte Gaspipeline noch in diesem Jahr an den Start gehen; die Zertifizierung durch die deutschen Behörden ist aber Voraussetzung dafür.

Die Behörde sei »nach eingehender Prüfung der Unterlagen« zu dem Ergebnis gelangt, das Zertifizierungsverfahren auszusetzen, teilte die Netzagentur mit. Demnach betrifft der Schritt das Verfahren zur Zertifizierung der in der Schweiz ansässigen Nord Stream 2 AG. Sie ist unabhängiger Transportnetzbetreiber der Pipeline. Eine Zertifizierung komme nur dann in Betracht, »wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert ist«. Die Nord ­Stream 2 AG habe sich entschlossen, nicht die bestehende Gesellschaft umzuwandeln, sondern eine Tochtergesellschaft nach deutschem Recht nur für den deutschen Teil der Leitung zu gründen, fuhr die Netzagentur fort. Diese Tochtergesellschaft soll der Behörde zufolge dann Eigentümerin des deutschen Teilstücks der Pipeline werden und dieses betreiben.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer begrüßte die Entscheidung der Bundesnetzagentur gegenüber der Rheinischen Post. Die Pipeline werde ohnehin »nicht gebraucht«. Auch die Deutsche Umwelthilfe, die am Dienstag in einem von ihr angestrengten Verfahren gegen das Bergamt Stralsund vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald die Messung von Methanemissionen bei Förderung und Transport des Gases in Russland forderte, bezeichnete es als »völlig richtig«, die Zertifizierung zu stoppen. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst (Die Linke) erklärte dagegen am Dienstag, die Entscheidung treibe »die Gaspreise weiter an«. Die EU-Gasmarktliberalisierung werde »so immer mehr zu einem Schildbürgerstreich«. (dpa/AFP/jW)