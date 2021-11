Nachschlag: Kreislauf des Lebens

REUTERS/Bruno Kelly Brennender Amazonas in Brasilien (September 2021)

Am Freitag gab es im Deutschlandfunk eine Sendung »Hintergrund«, in der gefragt wurde, ob es nicht sinnvoll sei, der Natur im Grundgesetz eigene Klagerechte einzuräumen. Vorbild seien zum Beispiel amerikanische Indigene, die in der Erde die »Mutter Welt« (Pachamama) sähen. Doch muss man wirklich auf Mythen zurückgreifen? In der jüngsten Folge von »Terra X« zeigt Dirk Steffens, wie die Kreisläufe des Lebens zusammenhängen: In den mineralreichen Gewässern von Arktis und Antarktis wachsen Myriaden von Kieselalgen, die nicht nur gewaltige Mengen Kohlendioxid verarbeiten, sondern auch am Anfang aller Nahrungsketten stehen. Wie durch ein Wunder sorgen sie am Ende sogar noch dafür, dass die tropischen Regenwälder ausreichend Nährstoffe erhalten. Doch blinder Raubbau und rücksichtslose Umweltzerstörung um des reinen Profits willen drohen das System aus dem Gleichgewicht zu bringen – mit fatalen Folgen. Welcher Mahnungen bedarf es eigentlich noch, die Umweltzerstörung endlich einzustellen? (jt)