Rollen- und Mannsbilder

imago images/Sven Simon Besserwisser im TV, Misogynie im Netz: Sportreporterinnen sind nicht zu beneiden (ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann)

Das Eindringen der Frauen in die Männerdomäne Sport wird von erbitterten Rückzugsgefechten der ehemaligen Hausherren begleitet. Ein tausendstimmiger Pöbel kategorisiert Sportlerinnen und Schiedsrichterinnen in den »sozialen« Medien nach ihrer »Fuckability« und reagiert mit Hasstiraden auf jeden Auftritt von Fußballreporterinnen in Radio und TV. Die Sender sind auch ein Problem. In Reportagen und Beiträgen kommen Frauen nach wie vor sehr viel seltener vor als Männer, räumt der Deutschlandfunk ein in der Ankündigung der Sportkonferenz »Raus aus der Abseitsfalle! Frauen in der Sportberichterstattung« am 18. November im Funkhaus Köln. Über »Rollenbilder, Macht und Medien« diskutieren von 18 bis 22 Uhr u. a. die schwer geprüfte Reporterin Claudia Neumann, ihre Kolleginnen Julia Metzner und Stephanie Baczyk und die ehemaligen Aktiven Shary Reeves und Anna Kraft. Live im Stream unter www.journalistinnen.de, eine Zusammenfassung sendet der DLF im »Sportgespräch« am 28. November um 23.30 Uhr.

Mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ist am Wochenende die RBB-DLF-Koproduktion »Adolf Eichmann: Ein Hörprozess« von Noam Brusilovsky und Ofer Waldman ausgezeichnet worden. Das dokumentarische Hörspiel erzählt die Geschichte des Prozesses aus Sicht der damaligen Berichterstatter beim Sender Kol Israel.

Das Freie Radio für Stuttgart bringt diesen Dienstag in den »radioSCHAUen« »Von der Idee zum Projekt – Was braucht Selbstorganisation?« Engagierte Menschen erzählen, wie sie angefangen haben (Di., 16 Uhr). Auf BR Klassik bei »Classic Sounds in Jazz« fünf Stunden Konzert und Interviews, aufgezeichnet Ende Oktober beim »NUEJazz Festival 2021 in Nürnberg« (Mi., 19.05 Uhr). Ebenfalls erst zwei Wochen alt ist die Aufnahme »Schostakowitschs Zehnte« mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin aus der Berliner Philharmonie (»Heimspiel«, Mi., 22.05 Uhr, DLF). »Die Bücherburg« eines Pfarrers besucht Maria Antonia Schmidt in »Mikrokosmos – Die Kulturreportage«. Der hat in Katlenburg eine Million verstoßene Bücher zusammengetragen, die Autorin fragt ihn: wozu? (Fr., 19.15 Uhr, DLF) Eine andere Sicht auf das derzeit versülzfeierte BRD-Anwerbeabkommen mit der Türkei bietet das Feature »Als Frau alleine nach Allmanya – Die ersten türkischen ›Gastarbeiterinnen‹ in Deutschland« (Sa., 18 Uhr, Bremen 2). Beknackter Titel, vielversprechendes Thema: »Gespräche über den abwesenden Herrn Hacks – Der ›Goethe der DDR‹ revisited«. Junge Welt-Autor Jan Decker verhört auf der Suche nach den im neuen Deutschland verschollenen Peter Hacks u. a. junge Welt-Autor Dietmar Dath (»Feature«, Ursendung, Sa., 18.05 Uhr, DLF Kultur). Im Anschluss laufen im WDR 3-Hörspiel »Die Kinski-Bänder – Gottes letztes Interview«, mit dem echten Klaus Kinski, aufgenommen 15 Jahre nach seinem Tod (WDR 2006, Sa., 19.04 Uhr und So., 17.04 Uhr). Der spitzgefederte Vogel- und Fußballfreund und in kurzen Sätzen nicht nachweisbare Jürgen Roth holt echte Sternstunden des Live­radios aus der Kiste und porträtiert den Rundfunkreporter Günther Koch mit viel Originalton zum Achtzigsten in »Wir rufen Nürnberg – Auf den Spuren der Reporterlegende Günther Koch« (»Nachspiel«, So., 18.05 Uhr, DLF Kultur). SWR 2 sendet Verdis Oper »Luisa Miller« vom 30. April aus dem Teatro dell’Opera in Rom (So., 20.03 Uhr, SWR 2). Späte Rache für ein Grubenunglück ist der Ausgangspunkt im Kriminalhörspiel »Am Tag davor« nach dem Roman von Sorj Chalandon. Er verarbeitete darin die Explosion in der Zeche Saint-Amé, bei der 1974 im nordfranzösischen Liévin 42 Bergleute ums Leben kamen (Ursendung, Mo., 22.03 Uhr, DLF Kultur).