»Routine ist keine Option«

picture alliance / Eventpress Hoensch | Eventpress Hoensch Weg vom Militärischen: Xenia Wiest macht sich locker

Sie kommt aus Moskau, ist jung und ausgesprochen kommunikativ. Die Schweriner Ballettdirektorin Xenia Wiest, heute 37, kam mir ihren Eltern, die beide Musiker sind, als Kind nach Deutschland. Wiest wuchs mit den neuen Verhältnissen wie selbstverständlich auf und lernte doch, sie zu hinterfragen. »Ich glaube, jeder, der Verantwortung trägt, sollte eine Vision haben«, sagt sie. Ihre bezieht sich auf die Kunst, aber auch auf ihre Befähigung, den eigenen Ansprüchen zu genügen: »Ich habe mich vor meinem Amtsantritt ein ganzes Jahr weitergebildet und versucht, von anderen Direktoren, die bereits Erfahrung haben, zu lernen und gleichzeitig meine Vision zu definieren.« Demnach will sie eine stetig Lernende bleiben, die für ihre Umgebung möglichst nahbar ist.

Als Tänzerin hat Wiest, die an der John-Cranko-Schule in Stuttgart ausgebildet wurde, viel Erfahrung. Beim Staatsballett Berlin tanzte sie im Ensemble mit kleineren Soloaufgaben die Klassik rauf und runter, fiel aber auch in modernen und zeitgenössischen Stücken positiv auf. Ihre ersten eigenen Choreographien bestachen durch Stil, Geschmackssicherheit und Originalität. 2010 begeisterte Wiest mit einem Pas de deux im Tangostil beim »Dance Summit« in Berlin, später gelang ihr mit »Take a Breath« (»Hol erst mal Luft«) ein temperamentvoller Paartanz als Beitrag für die »Kremlin Gala – Stars des 21. Jahrhunderts« in Moskau. Die Bolschoi-Ballerina Anastasia Winokur tanzte den weiblichen Part. Und die junge Choreographin wusste offensichtlich genau, was sie wollte.

Als hierarchische Führungskraft sieht Wiest sich dennoch nicht: »Man muss wegkommen vom militärischen Stil«, meint sie und spielt auf die alten Patriarchen an. Xenia möchte am liebsten alles rundum erneuern: die Strukturen am Theater sowieso und die ganze Ballettwelt gleich dazu. Routine, so sagt sie, sei für sie keine Option. Dass sie vor ihrem Amtsantritt das 13köpfige, sehr kleine Ballettensemble in Schwerin praktisch komplett austauschte, brachte ihr nicht nur Sympathien ein.

Seit der ersten Uraufführung unter ihrer Ägide im September ist ihr Schwerin freilich ergeben: »Nacht ohne Morgen« entstand auf Anregung von Hans-Georg Wegner. Der Generalintendant vom Mecklenburgischen Staatstheater gab allen Sparten vor, etwas zum Thema Apokalypse zu machen. Wiests Arbeit zeigt mit tänzerischen Mitteln das verheerende Wirken der Apokalyptischen Reiter, die bekanntlich die vier biblischen Plagen Krieg, Krankheit, Hunger und Tod versinnbildlichen. Emotionale Kälte spielt in Wiests Choreographie auch eine Rolle, genauso Rücksichtslosigkeit und Ungerechtigkeit.

Kann Ballett mit seinen ästhetischen Mitteln überhaupt Aussagen über gesellschaftliche Zustände machen? Xenia Wiest meint: ja. Für sie ist außerdem wichtig, »dass das Stück als Ganzes die Zuschauer bewegt oder zum Nachdenken bringt«. Das Schicksal der männlichen Hauptperson, die am Ende des Stücks in Einsamkeit und Isolation stirbt, ist das eines Menschen auf der Flucht. Das kann einerseits als politische, andererseits als existentielle Metapher verstanden werden. Die Welt ist grausam, Flucht der einzige Ausweg.

Xenia Wiest wird sich nun regelmäßig dem Erfolgsdruck stellen müssen. Der ist in Schwerin nicht niedriger als in Berlin oder Dresden. Und bereits am 19. November steht die nächste Ballettpremiere Wiests an. Das Programm »Rendezvous« vereint fünf kurze Stücke, die von Menschen und ihren Intimbeziehungen handeln. Aber warum heißt die Tänzertruppe eigentlich »Ballett X Schwerin«? Das »X«, so Wiest, stehe für »pro«, auch für »Offenheit«, weil der Buchstabe nach allen vier Seiten hin offen sei. Schließlich steckt das X auch in Wiests Vornamen. Es ist ja Xenias Ballett – und am liebsten, sagt sie, würde sie für immer und für alle nur »Xenia« bleiben und niemals »Frau Wiest« werden.