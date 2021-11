Das Beste aus zwei Welten

Kay Nietfeld/dpa Das Schicksal des Daimler-Konzerns hängt maßgeblich von guten Geschäften in China ab

Mit den deutlichen Worten »das wäre unser Tod«, zitierte das Handelsblatt in der vergangenen Woche einen nicht namentlich genannten Manager des Daimler-Konzerns. Es ging um ein Thema, das die deutsche Wirtschaft umtreibt, seit die USA ihre Sanktionsorgien gegen chinesische Konzerne begonnen haben. Um die Frage, ob Washington in seinem Machtkampf gegen die Volksrepublik deutsche Firmen künftig zwingen wird, sich zwischen den USA und China zu entscheiden, also ihr Geschäft mit einer der beiden Seiten aufzugeben. Technisch wäre das nicht schwer. Die US-Regierung müsste in ihrem Bestreben, China in die Knie zu zwingen, nur extraterritoriale Sanktionen gegen Beijing nach dem Vorbild der Maßnahmen gegen Teheran verhängen, die das deutsche Iran-Geschäft abrupt beendeten. Die Befürchtung, das könne tatsächlich geschehen, steht seit Jahren im Raum, und sie ist auch nach dem Personalwechsel im Weißen Haus nicht geringer geworden.

Für die deutsche Industrie wäre ein solcher Schritt fatal. Denn die Einschätzung, ein »Decoupling«, eine von Washington erzwungene Abkopplung der westlichen Wirtschaft von China, sei für Konzerne wie Daimler der »Tod«, ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Der Stuttgarter Autobauer setzte im ersten Halbjahr 2021 37,9 Prozent aller Autos, die er weltweit verkaufen konnte, in der Volksrepublik ab. Darauf zu verzichten, ist undenkbar. Ähnlich sieht es bei anderen Kfz-Herstellern aus: BMW verzeichnete 34,8 Prozent seines Gesamtabsatzes in China, VW sogar 49,3 Prozent. Nicht ganz so krass, aber immer noch deutlich sind die Zahlen bei vielen anderen Unternehmen. Bosch etwa tätigte im vergangenen Jahr knapp 20 Prozent seines Umsatzes in China, fast genausoviel wie in Deutschland und erheblich mehr als in den USA (12,3 Prozent). Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich anführen, die belegen: Für eine ganze Reihe bedeutender deutscher Konzerne ist ein Decoupling schlicht keine Option.

Unternehmen aus der BRD und ihre Industrieverbände haben daher begonnen, für den Fall der Fälle Strategien zu entwickeln und Vorkehrungen zu treffen. Längst bereiten sie sich auf neue Sanktionen gegen China seitens der USA unterhalb eines kompletten Decouplings vor. Was tun, wenn die Fabrik eines deutschen Konzerns in China plötzlich nicht mehr produzieren kann, weil ein wichtiges Bauteil wegen neuer US-Sanktionen nicht mehr aus dem Ausland angeliefert werden darf? Strategen in Washington hatten gehofft, mit dieser Drohung Unternehmen aus der EU dazu nötigen zu können, ihre Fabriken aus China abzuziehen, und zwar in sanktionssichere prowestliche Länder. Nun zeigt sich aber, dass der chinesische Markt zu wichtig ist. Das Gegenteil geschieht: Eine im Juni publizierte Umfrage der EU-Handelskammer in China ergab, dass nur ein Prozent der Firmen aus der EU mit Produktionsstandort in der Volksrepublik diese ganz, nur vier Prozent sie teilweise verlassen wollten, während 26 Prozent nicht nur planten, in China zu bleiben, sondern auch ihre Lieferketten ganz oder doch wenigstens umfassender als bisher dorthin zu verlegen. Auch Beijing dringt darauf, um sich gegen US-Sanktionen zu wappnen.

Was nun aber, wenn Washington zum ganz großen Hammer greifen und Unternehmen, die in den USA Geschäfte machen wollen, jegliche Tätigkeit in China untersagen, also ein vollständiges Decoupling zu erzwingen suchen sollte? Dann bliebe vielleicht, das lassen Manager einiger deutscher Firmen inzwischen durchsickern, nur die Option, den eigenen Konzern aufzuspalten. Anfang Oktober berichtete die Bertelsmann-Stiftung in einer neuen Studie von »Überlegungen« in Teilen der deutschen Industrie, die mittlerweile »soweit« gingen, »dass sogar eine Zerschlagung von Unternehmen in unterschiedliche Einheiten denkbar ist, wobei eine für das Chinageschäft und eine für das Geschäft mit der restlichen Welt zuständig wäre«. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), bestätigte vergangene Woche im Handelsblatt, es gebe in der Tat »eine Reihe von Firmen, die das Szenario gedanklich durchspielen, ihre Unternehmen aufzuteilen: Eine Hälfte würde dann in Fernost und eine andere in der westlichen Hemisphäre agieren.« Das seien »denkbare und auch umsetzbare Szenarien«.

Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? »Formal unabhängige Firmen sollen dann die jeweiligen Märkte in den USA und in China bespielen«, referierte die Wirtschaftszeitung die Szenarien: »Gesellschaftsrechtlich wären sie indes unverändert mit dem Mutterhaus verbunden.« Wirklich neu sei das nicht; ähnliche Wege seien etwa Merck im Ersten, Ford im Zweiten Weltkrieg gegangen. Freilich mag man bezweifeln, dass Washington wirklich auf Sanktionen verzichten würde, sofern die chinesische Abspaltung eines deutschen Konzerns weiterhin juristisch mit der deutschen Konzernzentrale verbunden wäre. Darauf, dass eine zunächst rein formelle Abspaltung durchaus zum dauerhaften Verlust eines starken Konzernteils im Ausland führen kann, deutet zumindest das Beispiel Merck hin. Für die deutsche Industrie könnten sich also dramatische Konsequenzen ergeben – zumal, wie ebenfalls das Handelsblatt berichtete, nicht nur kleinere Unternehmen, sondern sogar schon Großkonzerne ihre Aufspaltung in Erwägung zögen: »Bosch, Siemens und etliche andere Gesellschaften« ließen »dieses Szenario bereits durchrechnen«. Die Tatsache, dass sie ihre wirklich außergewöhnlichen Notfallpläne inzwischen sogar an die Öffentlichkeit dringen lassen, lässt den Ernst der Lage erahnen.