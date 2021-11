Druck machen

Marijan Murat/dpa

Verdi erhöht den Druck im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes in Baden-Württemberg. Mehr als 800 Busfahrer aus 20 Unternehmen haben am Montag bei einem landesweit ausgerufenenen Streik ihre Arbeit ganztägig niedergelegt. An der zentralen Demonstration in Stuttgart (Foto) nahmen rund 500 Streikende teil. In den Manteltarifverhandlungen fordert Verdi u. a. eine Pausenregelung nach dem Arbeitszeitgesetz, eine Vereinheitlichung der Sonntags- und Nachtzuschläge auf höherem Niveau sowie die Aufnahme von Verhandlungen für eine betriebliche Altersvorsorge. (jW)