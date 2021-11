Im Regen warten

imago/Arkivi Brandung am Eisenbahndamm von und nach Lindau (ohne Datum)

So ziemlich alle reden vom Klimaschutz und vom Bahnausbau. Praktisch gehandelt wird in der Gegenrichtung – auch und gerade auf der kommunalen Ebene. Das zeigt ein sehr lesenswertes, soeben erschienenes neues Buch. Der Autor Karl Schweizer erzählt die Bahngeschichte im südwestlichen Zipfel Bayerns, in Landkreis und Stadt Lindau am Bodensee. Seit Jahrzehnten wird hier – wie an unzähligen vergleichbaren Orten auch – versucht, die Bahninfrastruktur zu schreddern, seit Jahren gibt es Widerstand und zarte Pflänzchen einer alternativen Politik.

Doch die Stadt- und Gemeinderäte sind durchsetzt mit Leuten, die eines gemeinsam haben: die Präferenz für den Autoverkehr. Ein Paradebeispiel ist der Lindauer Stadtrat. Zwar ist die Autopartei CSU hier zuletzt geschrumpft (fünf Sitze), was aber nicht heißt, dass andere Politik gemacht wird. Es ist hochinteressant, wie sich in einem solchen Stadtrat (30 Sitze) die Konservativen aufsplitten, aber gemeinsam Autopolitik treiben: Junge Aktive (Tarn-JU, drei), Freie Bürgerschaft (drei), Freie Wähler (zwei), Bürgerunion Lindau (Ex- bzw. noch CSU, zwei), Lindau-Initiative (Ex-CSU, ein Sitz), AfD (Ex-CSU, einer). Unterstützung beim fraglichen Thema kommt auch von der SPD (vier Sitze) und der FDP (zwei). Einzig die Bunte Liste (sechs) und die ÖDP (ein Sitz) vertreten zuverlässig autokritische Positionen.

Die Geschichte der Eisenbahn ist auch in diesem Winkel Bayerns seit einem halben Jahrhundert eine Geschichte der Zerstörung. Lindau, an der Grenze zu Österreich, Württemberg und unweit der Schweiz, hatte schon früh Bahnlinien in alle Richtungen. Die schönste Strecke war die König-Ludwigs-Bahn, die bereits 1853 durch vieler Hände Arbeit Lindau mit Augsburg und Nürnberg verband. Der Kopfbahnhof auf der Insel war ein Prachtstück, das sogar Güteranschluss über den Bodensee hatte und von dem aus Strecken in die Schweiz und auch nach Italien führten. Nebenbahnen, die in der Hauptsache aus Industrieinteresse entstanden waren, verbanden Anfang des 20. Jahrhunderts die Hutindustriestadt Lindenberg und die Gemeinden Weiler und Scheidegg im Westallgäu mit der großen weiten Welt. Lindau hatte neben dem Inselhauptbahnhof auch noch einen Güterbahnhof in Reutin. Auf allen Verbindungslinien nach und von Lindau gab es unzählige Haltepunkte und Bahnhöfe.

Die sind seit Ende der 1960er Jahre fast ausnahmslos stillgelegt worden. Ebenso die Nebenbahn Weiler–Röthenbach–Lindenberg–Scheidegg. Lkw und Auto gewannen, weil die Verkehrspolitik das so wollte. Auch Busse fuhren bald kaum noch. Im Zuge der Immobilienprofitprojekte, die nicht nur Stuttgart, sondern auch Frankfurt am Main, München und Lindau von ihren Kopfbahnhöfen »befreien« sollten, gab es enormen Druck auf Lindau, den Kopfbahnhof zu beseitigen. Fast ein Vierteljahrhundert voller Auseinandersetzungen folgte. Der heftige Widerstand weniger Vernünftiger führte zu einem allerdings faulen Kompromiss, der den Inselbahnhof seines Jugendstilgebäudes berauben, die Gleise verkürzen und damit die Fahrgäste buchstäblich im Regen auf ihren Zug warten lassen soll. Zudem fahren auf die Insel dann nur noch Bummelzüge. Die Stadtratsmehrheit hat diesen Zerstörungsplänen mehrfach zugestimmt. Verlagert wird der Hauptverkehr in den alten Bahnhof Reutin auf dem Festland, der dann zusätzlichen Autoverkehr verursacht und für den die Bahn nicht einmal ein Bahnhofsgebäude vorsieht.

Als Zugeständnis wurde, millionenbezuschusst aus der Schweiz, die Strecke nach München elektrifiziert. Ausgewählt wurde allerdings eine eingleisige Strecke, nicht die zweigleisige schönere Strecke über Kempten, wo der Kopfbahnhof mitten in der Stadt schon in den 60ern zerstört worden war. In Lindau ist das Zerstörungswerk noch nicht vollendet, die Chance des Rückzugs vom Bahnrückzug gegeben.

Karl Schweizer führt zusammen mit anderen seit Jahren einen fast aussichtslosen Kampf gegen die Autojunkies in der Stadt und im Landkreis. Ein wenig Unterstützung erhält er etwa aus dem Kreistag. So konnte tatsächlich ein Bahnhaltepunkt im Kreis wiedereröffnet werden. Die Wiedereröffnung auch der anderen ehemaligen Haltepunkte wird seit mindestens einem Jahrzehnt vom Kreistag gefordert, was aber dort niemanden interessiert, wo darüber entschieden wird.

All das und noch viel mehr (Weltkriege, Arbeitskämpfe, Faschismus und Nachkriegszeit) schildert Schweizer detailreich und unterhaltsam. Nicht nur für Verkehrswendeanhänger ist das mit hervorragenden, bislang unveröffentlichten Fotos ausgestattete Buch ein Muss.