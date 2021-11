Nachschlag: Gewaltiger Dammbruch

Christoph Soeder/dpa Die entwickelten Nationen wollen von ihrem imperialen Lebensstil nicht lassen. Dann werden sie eben alles verlieren (Glasgow, 13.11.2021)

»Nach uns die Sintflut« – das scheint das Motto der Teilnehmer der Klimakonferenz in Glasgow gewesen zu sein. Statt endlich den Ausstoß von Klimagasen zu beenden, werden Erfolge auf Nebenschauplätzen verkündet wie Begrenzungen bei Methangas. Solche Ablenkungsmanöver sind kein Wunder, haben Umweltschützer doch bemerkt, dass die größte Delegation in der schottischen Stadt nicht die irgendeines Verschmutzerstaats war, sondern es waren die Lobbyisten der »Fossilwirtschaft«, die um jeden Preis ihr Geschäftsmodell retten wollen. Denn wer glaubt schon wirklich an die Sintflut? Aber halt, Forscher haben herausgefunden, dass auch das biblische Hochwasser keine reine Erfindung war. Sie vermuten, dass in der Geschichte die Erinnerung an eine riesige prähistorische Katastrophe mitschwingt wie an einen gewaltigen Dammbruch zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer, wodurch letzteres schlagartig vollief. Eines ist sicher: Eine Arche wird in Zukunft nicht gebraucht, denn es wird kein rettender Gipfel bleiben. (jt)