»Eine Gegenreaktion auf die digitale Bilderflut«

Kräht der Hahn auf dem Mist, sagt die Kunst, wie's ist

Kürzlich erschien in Ihrem Verlag Mack Books ein bemerkenswerter Band mit dem Titel »I saw the air fly«, der Fotos syrischer, türkischer und irakischer Kinder aus der Stadt Mardin in der Türkei zeigt. Die Kinder haben sich und ihr Leben selbst fotografiert. Wie kam es zu diesem Projekt?

Ja, das war eine ungewöhnliche Entdeckung für mich, auf die ich durch Instagram gestoßen bin. Das Projekt heißt »Sirkhane Darkroom« und reist von Dorf zu Dorf, um Kindern zu zeigen, wie man fotografiert, wie man Filme entwickelt und Abzüge herstellt. Viele von ihnen sind aus Syrien und dem Irak geflüchtet. Die Bilder zeigen die schwierige Realität dieser Kinder, aber sie sind gleichzeitig sehr spielerisch. Auch der Krieg ist immer präsent: Am Himmel sieht man einen Militärhubschrauber, ein Junge versteckt sich in einer Kiste mit dem Aufdruck »UNHCR« der UN-Flüchtlingskommission.

Was hat Sie dazu veranlasst, diese Fotos in einem aufwendigen Bildband zu publizieren?

Dieses Projekt ermöglicht Menschen, die normalerweise Gegenstand von Fotografien sind, ihre Macht am eigenen Bild zurückzuerobern. Die Fotos sind sehr unmittelbar, sehr direkt und unverstellt, es fehlt jede Art von Manierismus. Das andere ist die Erkenntnis, wie schwierig es ist, das Leben Dritter abzubilden. Erst recht in Kriegsgebieten ist das ein großes Problem. Meistens sieht man Fotos einzelner, nicht einer ganzen Reihe von Menschen, und meist sind es weiße Männer mittleren Alters, die in diese Regionen reisen und wieder zurückkommen. Und dann war es auch eine Gelegenheit, bei der Beschaffung von Mitteln für das Projekt zu helfen, an das alle Einnahmen gehen.

Ihr Verlag hat gerade ein Redaktionsbüro und auch einen Laden in Berlin eröffnet. Das scheint verwegen angesichts der allgemeinen Lage am Buchmarkt. Haben Sie sich das auch gut überlegt?

Anders als viele Leute glauben, ist es eine sehr gute Zeit für die Veröffentlichung von Kunst- und Fotobänden.

Woran liegt das?

Ich glaube, dass die Pandemie das Interesse der Menschen als Reaktion auf das Virtuelle wieder verstärkt auf Materialität und physische Objekte gelenkt hat. Der Reiz, ein Buch in der Hand zu halten, ist eine Gegenreaktion auf die digitale Bilderflut. Der eigentliche Wendepunkt in dieser Hinsicht war aber schon das Jahr 2010, in dem das erste I-Pad auftauchte. Vor allem junge Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind und zunächst nichts anderes kennen als den digitalen Raum, schätzen die Idee des haptischen Objekts. Auch die lineare Abfolge ist ein wichtiger Faktor beim Gebrauch von Büchern. Gerade die Abgrenzung zum Virtuellen hat im letzten Jahrzehnt zum Aufblühen des Verlagswesens für bildende Kunst geführt.

Sie sagen, dass Ihr Publikum demographisch vor allem aus Jüngeren besteht. Wird das Medium Buch inzwischen auch anders genutzt als früher?

In vielen unserer Bücher sind verschiedene Bereiche wie Literatur, Musik, Kunst und vieles mehr verwoben, und dementsprechend komplex werden sie genutzt. Es geht gerade darum, vielerlei Einflüsse und Disziplinen zu kombinieren und an deren Schnittstellen zu operieren. Menschen sind komplizierte Wesen, sie interessieren sich nicht nur für eine Sache.

Wie macht sich das in Ihren Projekten bemerkbar?

Wir arbeiten mit Künstlern zusammen, für die Bücher nicht nur Kataloge von Werken sind, sondern für die das Buch selbst das Kunstobjekt ist. Dieser experimentelle Raum ist für alle Beteiligten wunderbar. Das Mainstream-Verlagswesen geht den umgekehrten Weg, es legt den Schwerpunkt nicht mehr auf die Qualität von Produkten und Inhalten, sondern schaut nur auf den kurzfristigen Gewinn.

Und warum haben Sie sich als britischer Verlag dafür entschieden, ausgerechnet in Berlin ein Büro zu eröffnen?

Wir produzieren alle unsere Bücher entweder in Deutschland oder in Italien, und wir haben gleichzeitig in beide Länder expandiert. Das hat für uns viel mit einer ideologischen Position zum Brexit zu tun. Wir treffen eine klare Aussage, dass der Kern unseres Geschäfts sowohl emotional als auch wirtschaftlich in Europa liegt. Auch arbeiten wir mit vielen deutschen oder in Deutschland beheimateten Künstlerinnen und Künstlern zusammen wie etwa Thomas Demand, Tacita Dean, Ursula Schulz-Dornburg oder Thomas Struth. Wir haben viele Freunde in Berlin, es ist quasi ein natürliches Zuhause für uns, eine Art zweite Heimat. Und der Laden ist sehr klein und einfach.

Wie sind Sie zum Kunstbuchverleger geworden?

Ich habe als Anwalt in London angefangen, als Wirtschaftsmigrant aus Simbabwe. Dann habe ich die Juristerei verlassen, um mit dem Verleger Gerhard Steidl in Göttingen zu arbeiten. Ich bin jede Woche dorthin gereist. Deshalb war mein Verständnis vom Publizieren immer europäisch geprägt. Der Brexit ist ein Dilemma, er hat nichts mit unseren Interessen, unserer Einstellung und unserem Geschäft zu tun. Die Kultur unseres Verlags ist eine andere, die nicht auf eine kleine Insel im Atlantik beschränkt ist.