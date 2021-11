Nomen est omen

imago images/Picturelux Leitmotiv bleibt das Laserschwert – »Star Wars: Visions. Das Duell«

Besonders visionär ist das »Star Wars«-Franchise eigentlich nie gewesen. Schon der erste Film, der 1977 entstand, demons­triert, dass George Lucas besser bei nostalgischen Bestandsaufnahmen von Popkultur wie in »America Graffiti« (1973) geblieben wäre. Und da geschieht anno 2021 das Unerwartete: Die Anime-Space-Opera »Star Wars: Visions«, produziert in den japanischen Animestudios Kamikaze Douga, Geno, Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru und Production IG, präsentiert sich mit neun thematisch wie formal völlig unterschiedlichen Folgen tatsächlich als visionär.

Der einzige rote Faden in den Episoden ist, dass in wirklich jeder Folge ein Laserschwert auftaucht und sei es auch zweckentfremdet in hyperstilisierter Gitarrenform bei einem intergalaktischen Rockkonzert wie in der Episode »Tatooine Rhapsodie« (Regie: Taku Kimura).

Herausragend bereits der Auftakt: »Das Duell« (Regie: Takanobu Mizuno, Drehbuch: Mitsuyasu Sakai, Studio: Kamikaze Douga) ist bis auf besagte, in diesem Fall blutrote Waffe in Schwarzweiß gehalten: Ein Ronin und sein Astromechdroide werden Zeugen eines Bandenüberfalls auf ein kleines Bauerndorf. Als dann auch noch eine geheimnisvolle Sith-Kriegerin auftaucht, zückt der mysteriöse Kämpfer sein Lichtschwert. Kurosawas »Die Sieben Samurai« (1954) lassen grüßen.

Anmutig trashig und mit philosophischem Unterbau sind hingegen »Die Zwillinge« (Regie: Hiroyuki Imaishi, Drehbuch: Hiromi Wakabayashi, Studio: Trigger) geraten. Die optisch an Heidi und Geißenpeter (die von Isao Takahata und Hayao Miyazaki) erinnernden Sith-Geschwister Am und Karre, die zu dem Zweck kreiert wurden, all ihre Kraft aus der dunklen Seite der Macht zu schöpfen, bekämpfen sich gegenseitig.

In »Lop & Ocho« (Regie: Yuki Igarashi, Drehbuch: Yasumi Atarashi & Sayawaka, Studio: Geno) bekommt eine Art Ninjahäschen in Hotpants einen Adoptivvater menschlichen Ursprungs, worauf dessen leibliche Tochter aus Rache mit dem Imperium sympathisiert.

Eine Pinocchio-Variante liefert »T0-B1« (Regie: Abel Gongora, Drehbuch: Yuichiro Kido, Studio: Science Saru). Ein Roboterjunge möchte unbedingt ein »echter« Jedi werden. »Die Braut des Dorfes« (Regie: Hitoshi Haga, Drehbuch: Takahito Oonishi & Hitoshi Haga, Studio: Kinema Citrus) ist eine meisterliche Verbeugung vor dem chinesischen Wuxia-Kino von King Hu (»Die Herberge zum Drachentor«, 1967; »Ein Hauch von Zen«, 1971).

Die deutsche Synchronfassung der Serie ist ordentlich und sogar besser als die englische, wobei die japanische Originalversion natürlich mehr Atmosphäre hat. Ein weiterer Pluspunkt aller Episoden ist die eigenständige Filmmusik von Kazuma Jinnouchi & Nobuko Toda (»Die neunte Jedi«), Michiru Oshima (»Der Alte«), Kevin Penkin (»Die Braut des Dorfes«), U-zhaan (»Akakiri«), die japanische Folklore genauso aufgreift wie innovative Sounds und noch nicht einmal im Ansatz bei John Williams abkupfert. Die Macht sei auch mit diesen Komponisten.