Infame Farbattacken

imago images/Future Image Ein Obdachloser in einer Kölner U-Bahn-Station (2018)

Mit einer Serie von Farbangriffen werden in Köln seit rund anderthalb Monaten Obdachlose drangsaliert. Spätestens seit Anfang Oktober wurden mindestens zehn Fälle bekannt, bei denen auf der Straße lebende Menschen von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern im Schlaf mit dickflüssiger Farbe übergossen wurden. Jüngste Opfer wurden laut einer Mitteilung der Kölner Polizei am frühen Dienstag morgen vergangener Woche zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren im rechtsrheinischen Stadtteil Mülheim.

Die Männer, die an einem Treppenabgang zur U-Bahnstation Bahnhof Mülheim nächtigten, bemerkten gegen fünf Uhr eine verdächtige Person, die anschließend die Flucht ergriffen habe. Der Unbekannte hatte laut einer Mitteilung der Polizei von Mittwoch die Schlafsäcke und das wenige persönliche Hab und Gut der Männer mit Farbe übergossen. In einem Bericht auf dem Onlineportal des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hieß es am Donnerstag, dass der oder die Täter Farbe aus einem »großen Gefäß auf Kleidung, Schlafsäcke und Gepäck« der Männer gegossen hätten. Allerdings sei der Angriff zunächst von den Opfern unbemerkt geblieben, weshalb sie keine Täterbeschreibung hätten geben können. Weiter heißt es, die Polizei habe Videoaufzeichnungen aus dem Mülheimer Bahnhof zur Auswertung sichergestellt.

Der Tatort in Mülheim stellt einen Ausreißer in der Serie dar. Zuvor waren ausnahmslos Wohnungslose in der linksrheinischen Innenstadt Opfer geworden, was Spekulationen nährte, dass es sich in Mülheim um einen Trittbrettfahrer handeln könnte. Bislang tappt die Polizei im dunkeln. Sie kann nicht einmal genau sagen, wie viele Farbangriffe es bislang gegeben hat. Polizeisprecher Philipp Hüwe erklärte am Donnerstag gegenüber der jW, dass viele Opfer Angst oder Hemmungen hätten, sich der Polizei anzuvertrauen. Als Reaktion auf den jüngsten Anschlag richtete die Behörde die Ermittlungskommission »Farbe« ein. »Wir sind über jeden Hinweis, der dazu beiträgt, einen oder mehrere Tatverdächtige zu ermitteln, sehr dankbar«, so Hüwe.

Erstmals Schlagzeilen hatte eine Farbattacke auf eine Frau am 9. Oktober gemacht. Die Wohnungslose hatte ihr Nachtlager wie üblich im Schutz der Wallfahrtskirche St. Maria in der Kupfergasse wenige hundert Meter vom Dom entfernt aufgeschlagen. Sie schlief, als ein Unbekannter sie mit weißer Farbe übergoss. Die Frau wurde wach, sah aber nur noch, wie eine Person davonradelte. Eine Täterbeschreibung konnte sie nicht geben. Die Polizei hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Der nächste Fall: Am 26. Oktober wurde ein 43 Jahre alter Mann in der Apostelnstraße übergossen.

Dennis Bucek, Gründer und Vorsitzender des Hilfsvereins »Straßenwächter«, der Wohnungslose täglich mit spendenfinanzierten Speisen unterstützt, zeigte sich am Freitag im Gespräch mit jW empört über die Farbangriffe: »Das ist so asozial, sich Menschen gegenüber so zu verhalten, die doch sowieso nicht mehr viel haben.« Andreas Hupke (Bündnis 90/Die Grünen), ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister in der Innenstadt, sagte gleichentags auf jW-Nachfrage, er sei »erschüttert«. Die Angriffe seien Zeichen »einer fortschreitenden Verrohung und Entsolidarisierung in der Gesellschaft«. »So etwas passiert, wenn die öffentliche Hand kein schlüssiges Konzept für ein offensichtliches Problem hat«, sagte Hupke weiter. Seit über 30 Jahren agiere die Stadt »vollkommen planlos in Sachen Obdachlosigkeit«. Dabei habe sich die Situation in der jüngeren Vergangenheit kontinuierlich verschärft.

Jörg Detjen, Mitglied der Fraktion der Partei Die Linke im Rat der Stadt Köln und ehemaliger Oberbürgermeisterkandidat, bezeichnete die Anschläge am Freitag gegenüber dieser Zeitung als »furchtbar und menschenverachtend«. Sie stellten eine »tiefe Demütigung« für die betroffenen Personen dar. »Das darf sich Köln nicht bieten lassen«, sagte Detjen weiter. Der Kommunalpolitiker verwies auf einen leergefegten Wohnungsmarkt in der Dommetropole, auf dem gerade »problembelastete Mieter in die Wohnungslosigkeit gedrängt« würden. Die Betroffenen würden es »aus eigener Kraft kaum zurück in ein Mietverhältnis schaffen«.