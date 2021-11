Nachschlag: Phrasen der Alten

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Freundlich, aber unbestimmt: Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend

Lanz widmet sich dem Politikernachwuchs. Jugendrebellion sah schon mal anders aus als Sarah-Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend, und Jens Teutrine, Chef der Jungen Liberalen, die ihm da gegenübersitzen. Ehrlich gesagt, es kann einem ziemlich schlecht werden bei dem Gedanken, dass diese beiden demnächst noch mehr zu sagen bekommen. Sekundiert von der Zeit online-Redakteurin Yasmine M’Barek pendelt das Gespräch irgendwann in Richtung Renaissance der Atomkraft. Heinrich muss das natürlich freundlich, aber unbestimmt zurückweisen, denn jetzt sei die »krasse Chance, die erneuerbaren Energien auszubauen«. Für Teutrine ist Atomkraft gerade »nicht Beschlusslage«, das müsste ein Parteitag entscheiden. Abneigung klingt anders. Außerdem: »Ich verhandle gerade ’ne Bundesregierung mit, so lustig das für mich klingt als 28jähriger.« Ein Scherzkeks also, aber Phrasen dreschen wie die Alten: »Enorme Unterschiede« gebe es zu den Inhalten Heinrichs, aber man müsse die »Pole vereinen, um ein gemeinsames Narrativ zu finden«. (mme)