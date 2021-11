Jens Schicke/imago images Aktivisten von »Finanzwende« demonstrieren gegen Steuerprivilegien und das Dividendengeschäft (Berlin, 31.3.2021)

Die Bürgerbewegung »Finanzwende« hat ein großes Ziel: Steuerprivilegien sollen abgeschafft werden, die in den vergangenen 30 Jahren auf Druck der »Lobby des großen Geldes« eingeführt wurden. Man will sich nicht länger damit abfinden, dass auf der einen Seite hohe Profite für einen kleinen Personenkreis stehen, die auf der anderen Seite der Gesellschaft Kosten von rund 80 Milliarden Euro jährlich verursachen.

Nun hat »Finanzwende« beim Berliner Verwaltungsgericht Klage gegen das Bundesfinanzministerium eingereicht. Auf diesem Wege wolle man erreichen, dass das Ministerium dienstliche Kontakte des geschäftsführenden Finanzministers Olaf Scholz (SPD) zu Lobbyverbänden und Finanzwirtschaft offenlegt. Bei den Terminen des Ministers handele es sich um amtliche Informationen, und nach dem Informationsfreiheitsgesetz habe die Bürgerbewegung Anspruch darauf, begründete die Organisation die Klage am Freitag.

Erinnerungslücken bei Scholz

Scholz stelle sich in der Öffentlichkeit immer so dar, als setze er sich für Transparenz ein. So habe er sie zum Beispiel von der Union gefordert, als Maskengeschäfte von Abgeordneten in der Pandemie bekannt wurden. Aber in bezug auf seine Treffen mit Lobbyisten sei er erstaunlich verschlossen, moniert »Finanzwende«. Scholz’ Rolle beim »Cum-Ex«-Skandal sei schon unrühmlich gewesen, deswegen wirke nun das Mauern seiner Behörde besonders problematisch.

»Es geht an dieser Stelle um ein Mindestmaß an Transparenz«, sagte »Finanzwende«-Referent Marcus Wolf gegenüber dpa. »Sei es Wirecard oder ›Cum-Ex‹ – in der Finanzpolitik gab es oft schädlichen Einfluss durch die Finanzlobby.« Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf zu erfahren, mit wem sich der Finanzminister treffe. Die Behauptung, die Veröffentlichung von Terminen könne Regierungshandeln behindern, sei »schlicht ungeheuerlich«. »Finanzwende« will unter anderem wissen, wann und auf welche Art Scholz mit Fachverbänden aus der Banken- und Versicherungsbranche sprach und welche Kontakte er zu Aktionärsvertretern sowie Unternehmen wie Allianz, Blackrock, der Deutschen Bank und auch ­Wirecard hatte.

Wenn es um die Finanzbranche geht, gibt Scholz nicht gern Auskunft. Es sei in Erinnerung gerufen: Als Erster Bürgermeister von Hamburg hatte Scholz in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Treffen mit dem Miteigentümer der Warburg-Bank, Christian Olearius. Das Bankhaus war in den »Cum-Ex«-Skandal involviert und wurde von der Hamburger Finanzbehörde sehr eigentümlich behandelt: Steuerrückforderungen in zweistelliger Millionenhöhe ließ man einfach verjähren. An den Inhalt der Gespräche mit Olearius konnte sich Scholz später nicht mehr erinnern.

Als Bundesfinanzminister ging es genauso weiter. Das legt zumindest ein am Freitag veröffentlichter Bericht von Spiegel online nahe. Immer wenn auf EU-Ebene debattiert worden sei, »wie Steuerschlupflöcher gestopft und Steuerflucht vermieden werden können, fielen Olaf Scholz und seine Leute kaum als energische Kämpfer, sonders oft als Bremser auf«, heißt es da. Das Magazin beruft sich dabei auf Tausende vertrauliche Dokumente, die es erhalten und gemeinsam mit Partnerredaktionen des Rechercheverbundes European Investigative Collaborations (EIC) ausgewertet hat.

Geheime Steuerabsprachen

In dem Bericht geht es um die Versuche auf EU-Ebene, einen ruinösen Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern um die niedrigsten Steuersätze für Unternehmen zu unterbinden. Eine aussichtslose Sache – auch weil Scholz’ Ministerium blockierte.

Ein beliebtes Instrument, um Steuern zu sparen, seien demnach die Steuervorbescheide. Die Finanzbehörden eines Landes vereinbaren mit ausgewählten Unternehmen, mit welcher Höhe an Steuern sie zu rechnen haben. Weil die Bescheide vertraulich sind, können zum Beispiel internationale Konzerne bevorzugt behandelt werden, ohne dass Aufsichtsgremien der Europäischen Union etwas davon mitbekommen. Gegenüber Brüssel legen manche EU-Staaten ihre Steuerabsprachen zwischen Finanzämtern und Unternehmen offen – als im vergangenen Jahr die Bundesregierung deshalb angefragt wurde, hieß es aus dem Finanzministerium lapidar: »Absprachen werden generell nicht offengelegt«. Auch eine anonymisierte Veröffentlichung lehnte die Bundesregierung demnach ab.