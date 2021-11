Warnung vor nächstem Kotau

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Seite an Seite: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD, vorn) und Linke-Bildungsministerin Simone Oldenburg am Donnerstag in Schwerin

Die Landesverbände von SPD und Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern kommen an diesem Sonnabend zu Sonderparteitagen zusammen, um in Wismar und Güstrow jeweils über die Ergebnisse ihrer Koalitionsverhandlungen abzustimmen. Dabei gilt die Zustimmung zu dem unter Führung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erzielten Verhandlungsergebnis als sicher. Verschiedene außerparlamentarische Bewegungen hatten dagegen Kritik am Eintritt der Linkspartei in die Landesregierung geübt.

So hatte das Bündnis »SOGenannte Sicherheit – Gegen die Polizeigesetzverschärfung in MV«, welches von mehr als 60 Organisationen getragen wird, Die Linke zum Wochenanfang – als das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen publik wurde – an die eigenen bisherigen politischen Positionen erinnert. Das Bündnis warf die Frage auf, was »aus der kritischen Haltung der Linken« zu dem im März 2020 von der damaligen Landesregierung aus SPD und CDU beschlossenen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) geworden sei. »Die Onlinedurchsuchung, bei der die Polizei Smartphones, Alexas und Laptops der Betroffenen durch Sicherheitslücken der Systeme heimlich und komplett infiltriert, fand Die Linke damals noch indiskutabel, genauso wie die Telekommunikationsüberwachung vor der Verschlüsselung des Gesprächs«, erinnerte das Bündnis auf seiner Facebook-Seite. Anstatt »klare Kante« zu zeigen und sich »gegen ausufernde Datenerhebungsmaßnahmen zu positionieren«, tue die Partei so, »als wäre nie was gewesen«.

Zum SOG findet sich in den am Montag veröffentlichten Koalitionsvereinbarungen einzig der Satz, dass es »wie gesetzlich verankert evaluiert« werden solle. Eine solche Evaluation ist jedoch erst für den 31. Dezember 2024 vorgesehen. Dafür betonen die künftigen Koalitionspartner in ihrem Vertrag, dass die Landespolizei eine tragende Säule der Sicherheitsarchitektur des Landes darstelle und ihr »auf allen Ebenen« »Wertschätzung, Anerkennung und Rückhalt« gebühre. Für die Polizei soll künftig Christian Pegel (SPD) als Innenminister zuständig sein, teilte die alte und neue Regierungschefin Schwesig am Donnerstag mit. Die Linke soll demnach das Bildungs- sowie das Justizressort übernehmen.

Die Positionierung der Regierungslinken in Mecklenburg-Vorpommern sowie auch in Berlin stößt bundesweit Kritikern der repressiven Polizei- und Versammlungsgesetze übel auf. Oliver Ongaro, Sprecher des antifaschistischen Bündnisses »Düsseldorf stellt sich quer«, welches Teil des landesweiten Zusammenschlusses »Versammlungsgesetz NRW stoppen! Grundrechte erhalten« ist, zeigte sich am Freitag auf jW-Anfrage deutlich verärgert. Nach der bereits 2019 erfolgten Zustimmung der Linkspartei zum Polizeigesetz in Brandenburg falle Die Linke »nun auch in weiteren Bundesländern den vielen Kritikerinnen und Kritikern der repressiven Polizei- und Versammlungsgesetze in den Rücken«. Damit konterkariere der Linke-Landesverband nicht nur die Beschlusslage der Bundespartei, »sondern verabschiedet sich auch immer schnelleren Schrittes« als Bündnispartner sozialer Bewegungen.

Felix Oekentorp, Linke-Kandidat im Wahlkreis Herne bei der zurückliegenden Bundestagswahl sowie NRW-Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -gegner (DFG-VK) stimmte am Freitag auf jW-Anfrage in die Kritik ein. »Schon das Aufweichen unserer eigenen Beschlusslage zum Thema NATO hat mich mehr als irritiert.« Das wiederhole sich jetzt bei den Polizeigesetzen. Es wirke auf ihn, »als hat man aus der Serie an schweren Wahlniederlagen nicht das Geringste gelernt«, sagte Oekentorp.