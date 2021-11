Neue Wegmarke

Ng Han Guan/AP/dpa Rücken weiter gestärkt: Erinnerungsfotos mit Parteiflagge vor dem Museum der KP Chinas (12.11.2021)

Sie ist erst die dritte ihrer Art, seit die KP Chinas vor 100 Jahren gegründet wurde: die »historische Resolution«, die die sechste Plenartagung des 19. Zentralkomitees am Donnerstag in Beijing verabschiedet hat. Umfassende offizielle Stellungnahmen zu ihrer Geschichte hat die Partei bisher nur aus ganz speziellen Gründen abgegeben: die erste 1945 unter Mao Zedong, die zweite 1981 unter Deng Xiaoping. Schon diese Tatsache lässt erkennen, welch bedeutenden Stellenwert die KP ihrer neuen »historischen Resolution« beimisst.

Den Hintergrund beschrieb am Freitag auf einer Pressekonferenz in der chinesischen Hauptstadt Wang Xiaohui, der stellvertretende Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des ZK der KP. Die Volksrepublik, erklärte Wang, befinde sich gegenwärtig an einem entscheidenden Wendepunkt: Sie begebe sich »auf eine neue Reise, um in vollem Umfang ein großartiges, modernes sozialistisches Land zu schaffen«. Immer wieder wurde am Rande der Plenartagung darauf hingewiesen, dass China im Jahr des 100jährigen Gründungsjubiläums der KP bedeutende Wegmarken erreicht hat. Zur Jahreswende konnte Beijing den Sieg über die absolute Armut feiern; nach Angaben der Weltbank hat es im Lauf der vergangenen Jahrzehnte mehr als 800 Millionen Menschen aus ihr befreit. Das war eine zentrale Voraussetzung dafür, Chinas Gesellschaft, wie geplant, bis 2021 in eine »Gesellschaft mit moderatem Wohlstand« zu verwandeln. Den Weg dorthin hat das Informationsbüro des Staatsrats im September in einem Weißbuch mit dem Titel »Chinas epische Reise von Armut zu Wohlstand« dokumentiert.

Gegen die Ungleichheit

Ein zentraler nächster Schritt soll nun darin bestehen, so hielt es die sechste Plenartagung des 19. ZK am Donnerstag in ihrem Abschlusskommuniqué fest, die Lebensverhältnisse in China von »moderatem« auf »gemeinsamen Wohlstand« anzuheben. Ein Pilotprojekt in der Provinz Zhejiang konkretisiert dies dahingehend, dass die Mittelschichten auf rund 80 Prozent der Bevölkerung wachsen sollen. Zieldatum ist das Jahr 2035. Die Ungleichheit im Land, die sich laut verbreiteten Kennziffern aktuell in etwa auf dem Niveau der Ungleichheit in den Vereinigten Staaten bewegt, soll reduziert, aber dezidiert nicht beseitigt werden: Wenn man schon jetzt dazu übergehe, das gesamte Nationaleinkommen »gleich auf alle zu verteilen«, werde es nicht möglich sein, »gemeinsamen Wohlstand zu erreichen«, erklärte am Freitag der stellvertretende Leiter des Büros für Wirtschafts- und Finanzfragen des Zentralkomitees, Han Wenxiu. Chinas Wirtschaftsleistung habe das Niveau der Länder mit hohem Einkommen schließlich noch nicht erlangt. Das soll jedoch bis 2049 erreicht werden: Die Volksrepublik soll dann ein modernes, wohlhabendes sozialistisches Land sein.

Beim Versuch, dieses Ziel zu erreichen, so beschrieb es zu Wochenbeginn Fan Peng von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Beijing, dient die »historische Erklärung« mit ihrem Rückblick auf die bisherigen Leistungen und Erfahrungen der KP gewissermaßen der Selbstvergewisserung der Partei. Freilich befindet sich die Volksrepublik nicht nur im Innern an einem Wendepunkt. Es ist ihr in den vergangenen Jahren gelungen, so heißt es im Abschlusskommuniqué der Plenartagung, auf internationaler Ebene ihre »Gestaltungskraft (…) merklich« zu erhöhen. Chinas gestärkter Einfluss ruft nun allerdings in zunehmendem Maße die westlichen Mächte auf den Plan, die um ihre globale Vormachtstellung fürchten. Man sei auf alles vorbereitet, legt das Papier nahe: »Die Stärke der Landesverteidigung wurde synchron zur wirtschaftlichen Stärke gesteigert«, und zwar mit Hilfe »einer ganzheitlichen und revolutionären Umgestaltung der Volksarmee«. Der äußere Druck wird dabei in den nächsten Jahren wohl noch weiter steigen. Aus Sicht der Partei verlangt dies eine größere Geschlossenheit.

Schulterschluss

Dem dient auch der demonstrative Schulterschluss der Partei hinter Xi Jinping. Bereits die zweite Plenartagung des 19. ZK hatte im Januar 2018 beschlossen, die Begrenzung der Amtszeiten des chinesischen Präsidenten auf zwei Amtsperioden von fünf Jahren aufzuheben; der Nationale Volkskongress hat dies am 11. März 2018 vollzogen. Xi kann also eine dritte Amtszeit anstreben. Das ist nichts Ungewöhnliches; zu den Ländern, in denen man theoretisch unbegrenzt regieren kann, gehört die Bundesrepublik, deren Bundeskanzler zuweilen vier (Konrad Adenauer, Angela Merkel) oder gar fünf (Helmut Kohl) Legislaturperioden im Amt blieben. In dieser Woche hat die Plenartagung Xi in den innerparteilichen Auseinandersetzungen den Rücken noch weiter gestärkt: Sie hat seine »Gedanken zum Sozialismus mit chinesischen Charakteristika für eine neue Ära« ausdrücklich gewürdigt; Jiang Jinquan, Leiter des Zentralen Politikforschungszentrums des ZK, nannte Xi sogar in Anspielung auf Mao Chinas neuen »Steuermann«. »Das Zentralkomitee ruft alle Parteimitglieder, die ganze Armee und die Bevölkerung aller Nationalitäten des ganzen Landes dazu auf«, so heißt es, »sich noch enger um das Zentralkomitee der Partei mit Genosse Xi Jinping als Kern zu scharen.« Zur Durchsetzung von Geschlossenheit gegen äußeren Druck trägt das gewiss bei. Eine allzu hermetische Schließung der eigenen Reihen ist jedoch nie frei von Risiken gewesen.