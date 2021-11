Rekorde werden Alltag

Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa Dauereinsatz für Beschäftigte: Eine Covid-Station des Universitätsklinikums Leipzig (8.11.2021)

Im Zuge der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus in der BRD rücken zusätzliche Alltagsbeschränkungen in den Blick. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dessen Handeln in der Pandemie vielfach kritisiert wird, forderte vor anstehenden Bund-Länder-Beratungen ein schnelles Gegensteuern. »Wir müssen alles tun, um diese Dynamik zu brechen«, sagte er am Freitag in Berlin. »Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember.« Wegen steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag zudem fast ganz Österreich, Tschechien und Ungarn als sogenannte Hochrisikogebiete ein.

RKI-Präsident Lothar Wieler warnte am Freitag: »Es ist fünf nach zwölf.« In etlichen Landkreisen gebe es so viele Neuinfektionen, dass Kliniken und besonders die Intensivstationen an der Kapazitätsgrenze seien. »Die vierte Welle trifft uns jetzt mit voller Wucht.« Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg laut RKI auf 263,7 und damit den fünften Tag in Folge auf einen Höchstwert. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 48.640 neue Fälle.

Wie angekündigt, soll das vor vier Wochen stark eingeschränkte Angebot von Gratisschnelltests durch geschultes Personal samt Bescheinigung wieder für alle kommen. Eine Verordnung dafür soll laut Spahn ab diesem Sonnabend gelten, so dass Angebote Anfang nächster Woche starten dürften. In Pflegeheimen sei dringend eine Testpflicht für Personal und Besucher nötig – dies sei aktuell sinnvoller als eine Impfpflicht fürs Personal, da sich jetzt Geimpfte ebenfalls testen lassen sollten.

Über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutieren derweil die Ampelparteien. Wahrscheinlich werde man in den nächsten Wochen eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht einführen müssen, sagte Grünen-Politiker Janosch Dahmen. Er nannte etwa Pflegekräfte, Ärzte, Reinigungs- und Küchenpersonal in Kliniken oder Pflegeheimen. Die SPD-Fachpolitikerin Sabine Dittmar sagte, man müsse sehr sorgfältig abwägen, und verwies auf mögliche Abwanderung von Pflegekräften. (dpa/jW)