Rüge aus Washington

Sebastian Scheiner/AP Photo/dpa Verantwortlich für die Entwicklung der »Pegasus«-Software: Die israelische Firma NSO Group

Die US-Regierung hat am Mittwoch vergangener Woche vier Firmen, die mit Software für das Abhören von Handys und Smartphones handeln, auf die sogenannte Entity List gesetzt. Zwei davon, die NSO Group und Candiru, sind in Israel ansässig. NSO ist das größte israelische Unternehmen in diesem Sektor, in dem das Land eine globale Führungsposition hat. Die beiden anderen Konzerne, die in diesem Zusammenhang vom Handelsministerium auf die Liste gesetzt wurden, sind Positive Technologies in Russland und Computer Security Initiative Consultancy in Singapur.

In der Begründung des US-Ministeriums heißt es, dass NSO und die sehr viel kleinere Firma Cabiru »Spionageausrüstung« (»Spyware«) an ausländische Regierungen geliefert hätten, die von diesen dazu benutzt worden sei, »in übler Weise« Regierungsfunktionäre, Journalisten, Geschäftsleute, Aktivisten, Akademiker und Botschaftsmitarbeiter anzugreifen. Durch die gelieferte Software seien diese Regierungen auch in die Lage versetzt worden, »grenzüberschreitende Repression« gegen Dissidenten, Journalisten und andere Personen außerhalb ihrer Landesgrenzen auszuüben, »um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen«. »Solche Praktiken gefährden die regelbasierte internationale Ordnung.«

Der Passus zu den beiden Firmen in Russland und Singapur ist kürzer und unbestimmter. Sie hätten mit Software (»Cyber Tools«) gehandelt, die einen »nicht autorisierten Zugang zu Informationssystemen« ermöglicht hätten, wodurch »weltweit die Privatsphäre und Sicherheit von Individuen und Organisationen bedroht« worden sei.

Allen vier Unternehmen wird vorgeworfen, ihre Aktivitäten stünden »im Gegensatz zur nationalen Sicherheit oder den außenpolitischen Interessen der USA«. Diesen unspezifischen Hinweis, der einfach nur eine Standardformulierung aus dem Exportreglement ist, kann man so interpretieren, dass die seit Januar amtierende Regierung von Präsident Joseph Biden mit der öffentlichen Abstrafung dieser Firmen ihre erklärte Absicht dokumentieren will, »die Menschenrechte ins Zentrum der US-Außenpolitik zu stellen» und »darauf hinzuarbeiten, die Verbreitung digitaler Werkzeuge, die der Repression dienen, Einhalt zu gebieten«, wie es in der Erklärung des Handelsministeriums heißt.

Verglichen mit anderen Sanktionsformen ist die Aufnahme in die »Entity List« allerdings eine recht milde Maßnahme, die zum Beispiel nicht mit einer Vermögensbeschlagnahme oder einem generellen Geschäfts- und Betätigungsverbot in den USA verbunden ist. Es geht lediglich darum, dass Verkäufe an die auf der Liste Stehenden einer besonderen Genehmigung bedürfen, die für sensible Technologien vermutlich nicht erteilt würde.

Dennoch dürfte es sehr selten sein, dass israelische Firmen auf diese Liste geraten. Auch wenn es in einer Stellungnahme des US-Außenministeriums, die ebenfalls am 3. November veröffentlicht wurde, ausdrücklich heißt, dass keine Maßnahmen gegen die Länder beabsichtigt seien, in denen die vier Firmen ihren Sitz haben, muss der Vorgang von der israelischen Regierung als eine Art gewollter Rüge verstanden werden: Abhörsoftware gilt in Israel als militärische Waffe, ihr Export bedarf einer Genehmigung. Anders gesagt: Alle Verkäufe der NSO, die jetzt von den USA beanstandet werden, hatten die Zustimmung israelischer Behörden erhalten.

Es erscheint daher plausibel, wenn die New York Times am Montag berichtete, die israelische Regierung sei über die Maßnahme »alarmiert« und nutze ihre Einflussmöglichkeiten, um diese rückgängig zu machen. NSO und Cabiru »bleiben von großer Wichtigkeit für die nationale Sicherheit beider Länder«, soll die israelische Regierung an Washington übermittelt haben. Im Gegenzug sei man bereit, an die Erteilung von Exportlizenzen für die beiden Firmen künftig noch strengere Maßstäbe anzulegen. Das klingt glaubwürdig, auch wenn die Tageszeitung sich für ihre Darstellung nur auf zwei nicht namentlich bezeichnete hochrangige israelische Funktionäre beruft.

Im Zentrum der Affäre steht das von der NSO entwickelte oder weiterentwickelte Programm »Pegasus«. Es ermöglicht, die vollständige Kontrolle über beliebige Smartphones zu übernehmen und sämtliche dort gespeicherten Daten zu kopieren. Darüber hinaus können auch das Mikrophon und die Kamera des Geräts ohne Wissen des Besitzers eingeschaltet werden. In älteren Versionen musste man eine möglichst unverdächtige Botschaft an das fremde Smartphone schicken und darauf hoffen, dass der Besitzer sie anklicken würde. Das ist bei der modernsten Version nicht mehr erforderlich, die daher auch teurer ist. Daneben sind auch ältere Versionen weiter im Verkauf.

NSO verteidigt sich damit, dass die Software ausschließlich zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus bestimmt sei. Weit davon entfernt, Schaden anzurichten, habe das Unternehmen im Gegenteil geholfen, Tausende von Menschenleben zu retten. Das Gegenteil und zudem ein bewusstes Fehlverhalten der Firma ist nicht leicht zu beweisen. Dass die Affäre überhaupt ins Rollen kam, ist den monatelangen Recherchen von mehr als 80 Journalisten einer breiten internationalen Medienkooperation zu verdanken, die ihre Ergebnisse im Juli vorlegte. Auf deutscher Seite gehören die Zeit, die Süddeutsche, der WDR und der NDR dazu. Weitere Teilnehmer sind neben anderen der britische Guardian, die französischen Le Monde und Radio France, die Washington Post und die israelische Tageszeitung Haaretz.

Das schwerwiegendste Beweismittel ist eine Liste mit über 50.000 Telefonnummern von Journalisten, Aktivisten, Dissidenten und Oppositionellen, aber auch Politikern wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die der Arbeitsgemeinschaft »Forbidden Stories« im vorigen Jahr zugespielt worden war. Anhand dieses Verzeichnisses konnten zahlreiche Personen angesprochen und ihre Smartphones eingehend untersucht werden. Es zeigte sich, dass viele der Geräte, aber nicht alle, wirklich »infiziert« waren. Anscheinend standen auf dieser Liste lediglich die Überwachungswünsche der Kunden. Nicht alle Aufträge wurden von NSO wirklich angenommen, und nicht alle konnten ausgeführt werden.

An der Spitze der Einsätze des Systems gegen Oppositionelle lagen nach bisherigen Erkenntnissen Mexiko, Indien, Marokko und Saudi-Arabien, in Europa wohl vor allem Ungarn.