Durch die Blume

Christian-Ditsch.de

Beim Warnstreik der Beschäftigten aus Kitas und Schulen ging es am Donnerstag in Berlin erst mal um mehr Gehalt: Plus fünf Prozent fordert die Gewerkschaft GEW, mindestens 150 Euro. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder nennt das unrealistisch. Aber im 6.000köpfigen Demonstrationszug zum Brandenburger Tor wollten einige noch viel mehr. Nur ein deutlich verbesserter Personalschlüssel könnte die Bildungslandschaften für sie wieder erblühen lassen. Nächster Streiktag ist der kommende Dienstag. Verhandelt wird erst wieder Ende November. (jW)