Gute Nachrichten

imago/Xinhua Besonderes Augenmerk auf die Weiterentwicklung der Medienlandschaft. Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei einem Besuch in der Xinhua-Zentrale in Beijing (19.2.2016)

Die Anfänge waren bescheiden. Als am 7. November 1931 im chinesischen Ruijin die Rotes China Nachrichtenagentur (Red China News Agency, Hóngsè Zhōnghuá Tōngxùnshè) gegründet wird und ihre erste Meldung herausgibt, ist noch nicht abzusehen, dass sie zu einer der weltweit größten Presseagenturen werden wird. Ruijin liegt in der Provinz Jiangxi, die zu dieser Zeit des Bürgerkriegs Teil der Sowjetischen Zone Chinas war. Die Gründung der Nachrichtenagentur war ein Beitrag zum umfassenden Aufbau einer eigenen Infrastruktur in dem von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) kontrollierten Gebiet. Als die KPCh 1935 ihren Langen Marsch antrat, zog die Agentur mit. In der neuen Basis Yan’an in der Provinz Shaanxi änderte sie im Januar 1937 ihren Namen zu Xinhua (Neues China).

So rasch, wie die Kommunistische Partei im Bürgerkrieg Erfolge erzielte, gelang es auch Xinhua zu expandieren. Ab 1944 wurden auch englische Meldungen herausgegeben, nach dem Weltkrieg erste Büros in London und Prag eröffnet. Der größte Schritt war jedoch der Umzug nach Beijing 1949, kurz bevor sie die wahrscheinlich wichtigste Nachricht in ihrer Geschichte verkünden konnte: die Gründung der Volksrepublik China, deren staatliche Presseagentur sie zugleich wurde.

Die enge Bindung Xinhuas zum neuen chinesischen Staat wurde auch anlässlich des 90jährigen Jubiläums der Gründung der Nachrichtenagentur deutlich. Staatspräsident Xi Jinping würdigte sie in einem Schreiben, das am vergangenen Sonnabend bei einer Zeremonie in Beijing verlesen wurde. Er betonte, Xinhua habe »in den historischen Phasen der Revolution, des Aufbaus und der Reform des Landes eine wichtige Rolle gespielt«. Xi rief die Belegschaft dazu auf, das revolutionäre Erbe zu bewahren, ihre bewährten Praktiken der Nachrichtenverarbeitung aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig für Innovationen zu öffnen. Ein wichtiger Fokus solle dabei auf dem Ausbau und der Stärkung der Überseebüros liegen, um die Entwicklung zu einer führenden globalen und multimedialen Institution voranzutreiben. Xi richtete zugleich Grüße an alle Journalisten im Land aus, da am 8. November in China auch der Nationale Journalistentag gefeiert wird – am 8.11.1937 wurde in Shanghai der chinesische Journalistenverband gegründet.

Heute unterhält die von Präsident He Ping geleitete Xinhua 31 Büros in China und über 170 Auslandsbüros. Mit Nachrichtentexten in 15 Sprachen, mit Bildern und Videos wird über mehrere Kanäle – Webseiten, Rundfunk, soziale Netzwerke, Apps – ein Großteil der Weltbevölkerung erreicht. Deutlich stärker als andere Agenturen setzt Xinhua dabei auf neue Technik, um die Nachrichtenübermittlung zu optimieren, etwa mit dem schnelleren Mobilfunkstandard 5G, dem Einsatz von Big Data oder künstlicher Intelligenz. Auch personell stockt die nicht unter Profitdruck stehende Agentur auf, insbesondere in Afrika und Asien. Die guten Nachrichten, sie reißen nicht ab.