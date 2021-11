Nabokovs Liebling

imago images/UIG Lach doch mal: Dostojewski hatte Humor – nur hier nicht (1872)

»Ein Werk (…), das eine erstaunliche Menge von Mutwillen, phantastischer Komik und Lustigkeit des Geistes in sich schließt«, staunte Thomas Mann 1946 in seinem Essay über Dostojewskis Romane und zog als Fazit: »Unter anderem war dieser Gekreuzigte ein ganz großer Humorist.«

Wer sich davon überzeugen will, der muss Dostojewskis »Doppelgänger« lesen, dessen Urfassung gerade in deutscher Erstübersetzung von Alexander Nitzberg bei Galiani erschienen ist. Der österreichische Lyriker und Essayist hat Dostojewskis Urfassung von 1846 mit der vom Autor später überarbeiteten Fassung verglichen und alle getilgten und überarbeiteten Passagen wieder eingefügt. Dadurch werden sowohl das ursprüngliche Kompositionsprinzip des Romans als auch dessen sprachliche Phantastik wieder lesbar. Daran hat aber auch die Sprachkunst des preisgekrönten Übersetzers einen entscheidenden Anteil – man spürt das Vergnügen, das Nitzberg bei dieser Arbeit gehabt haben muss.

Die Geschichte des Titularrats Jakow Petrowitsch Goljadkin, der eines Nachts seinem Doppelgänger begegnet, welcher ihn danach Stück für Stück aus dem eigenen Leben verdrängt und um Amt und Verstand bringt, ist nach Vladimir Nabokovs Meinung der beste Roman Dostojewskis und wird heute in eine Reihe mit den Meisterwerken von E. T. A. Hoffmann und Edgar Allan Poe gestellt. Diese Übersetzung gehört zu den schönsten Geschenken zu Dostojewskis 200. Geburtstag auf dem deutschsprachigen Büchermarkt.

Wer dann noch hören möchte, wie die Abenteuer des Herrn Goljadkin im Hörspiel klingen, der sollte sich die »Große Hörspieledition Fjodor Dostojewski« vom DAV zulegen. Sie versammelt neun Hörspielproduktionen, zu den besten gehört die »Doppelgänger«-Bearbeitung von Heinz von Cramer mit Martin Reinke in der Doppelrolle. Aber auch »Der Großinquisitor« in der Fassung von George Tabori mit Hermann Lause, Ignaz Kirchner und Leslie Malton und die »Weißen Nächte« in der Bearbeitung von Ernst Schnabel und unter der Regie von Ludwig Cremer machen Dostojewskis Prosa auf überzeugende Weise wieder akustisch gegenwärtig.