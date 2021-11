Verteidiger in der Offensive

imago images/Arvid Müller

In dem Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden gegen mehrere Nazigegner droht dem Vorsitzenden Richter, von dem Verfahren abgezogen zu werden. Die Rechtsanwälte der wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 Strafgesetzbuch angeklagten Antifaschistin Lina E. und der weiteren Beschuldigten haben Hans Schlüter-Staats als befangen abgelehnt. Dieser habe während einer Auseinandersetzung mit der Verteidigung am Donnerstag vergangener Woche erklärt, es sei als Richter nicht seine Aufgabe, die Ermittlungsarbeit der Polizei zu überprüfen.

Zum verbalen Schlagabtausch am 13. Hauptverhandlungstag war es gekommen, weil der Richter Fragen der Verteidigung zur Herangehensweise der Sonderkommission »Soko Linx« nicht zugelassen hatte. Konkret ging es um die Überprüfung der Neutralität und Unvoreingenommenheit der polizeilichen Ermittlungsgruppe. Deren Arbeit ist die Grundlage für die Anklage.

»Die Soko Linx stand nach einer Vielzahl erfolgloser Ermittlungen gegen Linke unter einem erheblichen Erfolgsdruck«, heißt es in einer Erklärung der Verteidiger Erkan Zünbül und Ulrich von Klinggräff vom Sonnabend. Jener Druck habe demnach »den Verlauf der Ermittlungen im hiesigen Verfahren mitbestimmt« und auch dazu geführt, »aus einer Anzahl von Körperverletzungshandlungen eine kriminelle Vereinigung zu konstruieren«. Das Ergebnis sei ein politisierter Prozess, der unter den Bedingungen eines Terrorismusverfahrens vor einem Staatsschutzsenat stattfände.

Beide Verteidiger vertreten die Auffassung, dass es selbstverständlich die Aufgabe des Gerichts sei, auch die Arbeit der Exekutive zu überprüfen. Der Vorsitzende Richter habe jedoch befunden, dass dies lediglich die Aufgabe der Dienstaufsicht und anderer Stellen sei, da es sich um Verwaltungsrecht handele. Zünbül und Klinggräff zufolge widerspricht diese Rechtsauffassung zentralen Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Das Gericht müsse in der Hauptverhandlung nach dem Grundkonzept der Strafprozessordnung selber die Beweise erheben und würdigen. Dazu gehöre auch, dass die von Ermittlungsbehörden vorgelegten Beweise und Indizien auf ihre Belastbarkeit hin kritisch überprüft würden und dabei auch Alternativhypothesen in den Blick genommen werden könnten.

Bereits zu Beginn des Verfahrens hatten die Anwälte von Lina E. beklagt, dass Informationen aus den Ermittlungsakten an mehrere Medien durchgestochen worden waren. Zu diesen gehört inzwischen auch die Rechtsaußenpostille Compact. Erst vor kurzem erschien ein Beamter der Sonderkommission zu seiner Zeugenvernehmung seinerseits mit einem Anwalt und berief sich während der Befragung auf sein Auskunftsverweigerungsrecht, als er zur Weitergabe von Informationen an Neonazis befragt wurde.

Gegen die Sonderkommission wird in dieser Sache inzwischen selbst ermittelt. Laut »Solidaritätsbündnis Antifa Ost« stellten sowohl Privatpersonen als auch der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung, die JVA Chemnitz und das LKA selbst Strafanzeigen in diesem Zusammenhang. Das Solidaritätsbündnis hatte am Tag der Verhandlung anlässlich der einjährigen Inhaftierung von Lina E. zeitgleich zu einer Demonstration für ihre Freilassung aufgerufen, die vor dem OLG endete. Am 5. November 2020 war Lina E. in Leipzig festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Scharf kritisiert wurden während der Demonstration auch die Haftbedingungen sowie die unzureichende medizinische Versorgung. Lina E. sei zahlreichen Schikanen ausgesetzt gewesen. Zwei Wochen lang habe das Licht in ihrer Zelle ununterbrochen gebrannt, auch nachts seien alle zwei Stunden ihre Vitalzeichen überprüft worden, und sie habe 24 Stunden am Tag unter Beobachtung gestanden. Eine ausreichende medizinische Versorgung sei erschwert worden. Durch fahrlässiges Behördenhandeln habe sie erst nach sechs Monaten einen dringenden Kliniktermin wahrnehmen können.