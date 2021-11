Nachschlag: Ein Verdacht

imago stock&people

Ist Bernd Greiner etwa Marxist? Der DLF Kultur-Moderator hat einen Verdacht. Denn der Hamburger Historiker mag sie nicht, die Amis, zumindest deren »große Politik«. Dass er gute Gründe dazu hat, konzediert Rezensent Arno Orzessek, der Greiners Buch »Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben« vorstellt. In neun Essays verdichtet Greiner noch einmal alles, was jW-Leser aus der täglichen Zeitungslektüre kennen: Hiroshima, Vietnam, Chile, Afghanistan, Irak etc. pp. – die Liste des offenen oder verdeckten Interventionismus wird beständig länger. Greiners Diagnose: eine »gestörte Weltmacht«. Da wagen auch die merklich um relativierende Einwände bemühten Radiokollegen nicht zu widersprechen. Die Ursachen sind für Greiner: »überzüchteter Nationalismus, ausufernde Verlustängste und das Phantasma totaler Sicherheit«. Seine Alternative: »Entspannungspolitik« à la Brandt und Palmer. Soviel zum Marxismus, denkt der Hörer. Und liest doch lieber noch mal Lenin. (pm)