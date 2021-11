Rotlicht: Freunde der UN-Charta

United Archives International/imago images Dieses Dokument hat immer noch Freunde. Unterzeichnung der UN-Charta in San Francisco, Juni 1945

Am 29. Oktober 2021 richtete der venezolanische Diplomat Samuel Moncada im Namen einer bisher nur wenig bekannten »Freundesgruppe zur Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen« das Wort an die Mitglieder des UN-Menschenrechtsrats, um zum Jahresbericht des Gremiums einige kritische Anmerkungen zu machen.

Hinter dem Namen steht eine noch junge Arbeitsgemeinschaft, die gegenwärtig aus 19 Staaten besteht. Eingeschlossen in dieser Zahl ist die Vertretung Palästinas, das in der UNO nur Beobachterstatus hat. Die anderen Mitglieder sind Algerien, Angola, Belarus, Bolivien, Kambodscha, China, Kuba, Nordkorea, Äquatorialguinea, Eritrea, Iran, Laos, Nicaragua, Russland, der Inselstaat Sankt Vincent und die Grenadinen, Syrien, Simbabwe und Venezuela.

Die Gruppe will nach eigenen Angaben »die Erstellung und Präsentation gemeinsamer Stellungnahmen und Vorschläge zu Problemen von gemeinsamem Interesse koordinieren«. Mindestens alle drei Monate soll ein Arbeitstreffen stattfinden, einmal im Jahr ein Zusammenkommen auf Außenministerebene.

Das Gründungsdatum der »Freundesgruppe« ist nicht genau definiert, auch wenn die Arbeitsaufnahme offiziell am 6. Juli erfolgte und am folgenden Tag bekanntgegeben wurde. Die beteiligten und einige weitere Staaten waren bereits zwei Jahre früher unter diesem Namen aufgetreten. Bei einem Treffen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas hatten sie am 21. Juli 2019 eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, mit der die Unterzeichner das Gastgeberland gegen die politische, geheimdienstliche und militärische Einmischung der USA und ihrer Verbündeten in Schutz nahmen. Diese Stellungnahme wurde auch im Namen von Burundi, Gambia, Myanmar, Südafrika, Sudan, Surinam und der Türkei abgegeben.

Am 10. März 2021 meldete sich die »Freundesgruppe« mit einem Schreiben an die Botschafter aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erneut zu Wort, um zur Beteiligung an ihrer offiziellen Konstituierung »in den nächsten Wochen« einzuladen. Alle Interessenten wurden gebeten, ihre Beitrittswilligkeit möglichst bis zum 9. April 2021 mitzuteilen. Tatsächlich schlossen sich aber bisher nur Äquatorialguinea und Simbabwe der Arbeitsgemeinschaft an.

Zusammen mit der Einladung wurde ein »Konzept« verschickt, in dem die »Freundesgruppe« ihre kritische Sicht auf die Situation der UNO und ihre zentralen Ziele umriss. Seit ihrer Gründung am 24. Oktober 1945 habe die Weltorganisation auf den Gebieten von Frieden, Sicherheit und internationaler Zusammenarbeit Bedeutendes erreicht, hieß es. Ihre Bilanz sei aber nicht frei von Mängeln. Die Erwartungen der in ihr vereinten Völker seien oft enttäuscht worden. Der Multilateralismus, der im Zentrum der Charta der Vereinten Nationen steht, sei gegenwärtig einem »beispiellosen Angriff« ausgesetzt. »Heute erlebt die Welt einen wiederholten Rückgriff auf den Unilateralismus, der von isolationistischen und willkürlichen Aktionen gekennzeichnet ist, die Zwangsmaßnahmen oder den Rückzug aus wegweisenden Abkommen und multilateralen Institutionen einschließen.«

Die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen seien »zeitlos, universal und unentbehrlich für die Bewahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit«, heißt es in der Deklaration der »Freundesgruppe« zur offiziellen Aufnahme ihrer Arbeit. Ein zweiter historischer Bezugspunkt der Gruppe ist die »Bewegung der Blockfreien«, die mit der asiatisch-afrikanischen Konferenz im indonesischen Bandung 1955 ihren Anfang nahm und sich 1961 in Belgrad einen internationalen organisatorischen Rahmen gab. Ob sich die »Freundesgruppe« zu einem festen Zusammenschluss entwickelt, lässt sich zur Zeit noch nicht absehen. Ihre Entstehung ist aber in jedem Fall ein weiteres Zeichen der Krise der imperialistischen Weltordnung US-amerikanischer Prägung.