Falsche Richtung

Thilo Schmuelgen/REUTERS Die Trennungsdebatte lenkt von den großen Problemen der Bahn ab

Hände weg von der Bahn. Unter dem Motto demonstrierten am Dienstag 200 Delegierte der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG im Vorfeld ihrer Bundeskonferenz in Nürnberg gegen die Zerschlagung der Deutschen Bahn. Sie griffen damit eine Aussage des DGB-Vorstandsmitglieds Stefan Körzell auf, die er über den Nachrichtendienst Twitter abgesetzt hatte, nachdem Pläne der künftigen Regierung zu einer Aufspaltung des Konzerns in unterschiedliche Gesellschaften für Infrastruktur und Betrieb bekannt worden waren.

Die Kundgebung war nur der Auftakt zur Mobilisierung für die Demonstration am 16. November vor den Berliner Parteizentralen von Grünen und FDP, die als die Haupttreiber des Vorhabens gelten. Gegen die Trennungsbefürworter hat die EVG »Zwölf Gründe für einen integrierten DB-Konzern« zusammengestellt. Die Liberalen kritisierten demnach, dass aktuell ein »enormer zusätzlicher Regulierungsaufwand« nötig sei. »Falsch«, sagt die EVG. Schon die EU habe eine Reihe Regulierungsvorschriften aufgestellt, die »Mehraufwand für die Unternehmen bedeuten« und auch nach einer Aufspaltung weiterhin bestehen würden. Die Gewerkschaft sieht auch nicht, warum eine Trennung die »Interessenkonflikte zwischen dem Bund als Eigentümer des Netzes und dem Bund als Eigentümer der Verkehrssparte der DB AG« auflösen könnte. Bei einer Aufspaltung in zwei Gesellschaften, so die EVG, bliebe der Bund Eigentümer sowohl des Netzes als auch der Verkehrsunternehmen. Man würde ihm weiterhin »Interessenkonflikte und einen Hang zur Diskriminierung von Wettbewerbern unterstellen«. Als nächstes käme die Forderung, befürchtet die EVG, die Verkehrsunternehmen der DB AG an die Börse zu bringen.

Statt »mehr Wettbewerb«, so wie es die Trennungsbefürworter fordern, brauche es mehr Kooperation zwischen den Eisenbahnunternehmen. Es gebe heute bereits »zu viele Schnittstellen und Reibungsverluste«. Bessere Wettbewerbsbedingungen fordert die EVG nur gegenüber dem Straßenverkehr und der Luftfahrt ein – zum Beispiel bei Energiesteuern. Ihr geht es um eine ausreichende Finanzierung der Infrastruktur und ein flächendeckendes und einfach zu nutzendes Schienenverkehrsangebot. Die Trennungsdebatte dagegen lenke von den »großen, realen Problemen der Eisenbahn- und Verkehrspolitik ab« und behindere ihre Lösung. Zudem erinnerte die Gewerkschaft daran, dass neben der Deutschen Bahn AG bereits zahlreiche nichtbundeseigene Bahnen zugleich Infrastruktur und Verkehrsdienste betrieben.