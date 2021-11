Zentralrat stellt sich gegen Steinmeier

imago images/Political-Moments Wirbt für »Partiotismus der leisen Töne«: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag im Schloss Bellevue

Das alljährliche staatsoffizielle Gesamtgedenken in der Bundesrepublik an verschiedenste Ereignisse der deutschen Geschichte am 9. November hat am Dienstag der Zentralrat der Juden in Deutschland zum Anlass genommen, sich offen gegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu stellen. Die antisemitischen Pogrome der Nazis vom 9. November 1938 riefen damals »keine breiten Proteste der Bürger hervor« und sollten daher »stets als Mahnung in Erinnerung bleiben«, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Dagegen rief Steinmeier dazu auf, diesen Tag »zum Nachdenken über unser Land« zu nutzen.

Das deutsche Staatsoberhaupt ließ es dabei nicht an Pathos mangeln. »Diese Ambivalenz auszuhalten, Licht und Schatten, Freude und Trauer im Herzen zu tragen, das gehört dazu, wenn man Deutscher ist«, deklamierte der Bundespräsident am Dienstag im Schloss Bellevue. »Scham und Trauer« über die Opfer sowie »Respekt und Wertschätzung« für die »Wegbereiter unserer Demokratie« gelte es gleichermaßen anzunehmen. Das sei der Kern eines »aufgeklärten Patriotismus«. Steinmeier versteht darunter einen »Patriotismus der leisen Töne« mit »gemischten Gefühlen«. Von derartiger Gefühlsvermischung hält der Zentralrat der Juden wiederum so gar nichts. Weil die Erinnerung an die Pogromnacht der Nazis im Zentrum des Gedenkens am 9. November stehe, solle dieses Datum ein »nationaler Gedenktag für die Opfer der Schoah werden«, forderte Schuster am Dienstag.

Für den derzeitigen Bewohner von Schloss Bellevue steht der 9. November dagegen auch für die Ausrufung der Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann 1918 sowie für den Fall der Berliner Mauer 1989. Weder bei Steinmeier noch bei Schuster fand die bereits einige Stunden vor Scheidemann vollzogene Ausrufung der »freien sozialistischen Republik« durch den Sozialisten Karl Liebknecht am Berliner Stadtschloss 1918 Erwähnung. Der gescheiterte Hitler-Putsch vom 9. November 1923 kommt im Steinmeierschen Gedenkmix ebenso nicht vor.