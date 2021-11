Jüdisches Leben

imago images/epd

Der Bau der neuen Potsdamer Synagoge kann nun beginnen. Das alte Gotteshaus war in der Pogromnacht der Nazis am 9. November 1938 zerstört worden. Zur Grundsteinlegung plazierten Kinder am Montag eine kupferne Dokumentenrolle in der Erde (Foto). Die Regierung von Brandenburg wird in Zusammenarbeit mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland bis 2024 ein Synagogen- und Gemeindezentrum errichten. Das Land finanziert den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro. (dpa/jW)