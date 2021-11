Tempowahn im Treibhaus

sepp spiegl/imago images Freunde der Automobilität: Naziprominenz eröffnet das Autobahnteilstück München–Holzkirchen (29.6.1935)

Winfried Wolf ist einer der schärfsten Kritiker des Auto- und des Flugwahns, überhaupt des Fetischs Mobilität. »Die Bewegung des Kapitals ist maßlos«, schreibt Marx im »Kapital«. Wolf belegt seit vielen Jahren, dass sich das kaum irgendwo deutlicher zeigt als beim Transport von Waren und Menschen – erstmals 1987 in dem Klassiker »Eisenbahn und Autowahn«. Das neueste Buch, »Tempowahn«, baut auf diesen älteren Veröffentlichungen auf. Wolf zeigt, dass sich trotz aller Diskussionen über eine klimapolitische Zeitenwende faktisch nichts geändert hat. Wir rasen immer schneller auf eine Katastrophe zu. Aber warum nur?

Am Anfang war die Zeit. Doch die interessierte lange wenig. Erst das Handelskapital brauchte schnelle Verbindungen, um Waren schneller in Geld und Geld in Waren verwandeln zu können. Auch Kriege erforderten Mobilität; wer schneller war, war im Vorteil. Die Zeit spielte plötzlich eine Rolle. Der flotte Transport von Waren wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert wichtiger. Zuerst, das zeigt Wolf, mündete das in einen ausgedehnten und feingliedrigen Kanalbau und in den Bau von Dampfschiffen. Dann kam man auf die Idee, Lokomotiven für den Transport von Waren und Menschen fit zu machen. Vorher dienten sie der Ausbeutung von Mensch und Natur in Bergwerken. Doch jetzt kam Tempo in die Sache. Bald musste die Zeit vereinheitlicht werden. Auch das geschah – in Deutschland 1893 – durch die Eisenbahn. Jetzt hatte man ein Zeitregiment und ein Eisenbahnnetz, das für die schnelle Realisierung von Profiten taugte, aber gleichzeitig auch das Geschäft mit der Reiselust beförderte. Und: Je näher eine andere Siedlung durch die Eisenbahn rückte, von um so weiter weg konnten die Arbeitskräfte eingefangen werden.

Dann kam das Auto. Das Kapital glaubte anfangs nicht, es wäre massentauglich. Doch im Zeitalter des Faschismus, des brachialen Futurismus, des Taylorismus und der Autorennen begann sich das stinkende Vehikel durchzusetzen, das sich erst nur reiche Stadtbewohner leisten konnten. In Deutschland setzte Kfz-Fetischist Hitler den zuvor schon begonnenen Autobahnbau mit gigantischen Plänen fort. Die USA hinkten, wie Wolf zeigt, mit ihrem Interstate-Highway-Bau lange hinterher, obwohl dort die Kfz-Dichte schon früh sehr hoch war – vielleicht, weil die Vereinigten Staaten über das größte Eisenbahnnetz verfügten, das sich erst im Zuge der Massenmotorisierung halbierte.

Die Massenmotorisierung der Welt ist ein nach wie vor unabgeschlossener Prozess. Auch die Coronapandemie machte dem Tempowahn nur kurz zu schaffen. Das gilt auch für den größten Klimakiller im Verkehrsbereich, den Flugverkehr. Zwei Drittel aller Flüge sind hierzulande Inlandsflüge. Seit über 30 Jahren redet man davon, sie einschränken oder gar abschaffen zu wollen – einst hieß es, dazu sei der ICE erfunden worden –, um dann jedes Jahr zu neuen Flugrekorden zu starten. Der Staat subventioniert nichts mehr als den Auto- und Flugverkehr, lässt unsinnige Regionalflughäfen bauen und Milliarden-Großflughäfen in die Landschaft planieren. Die Grünen kriegen derweil nicht genug vom Autobahn bauen und Schienenverkehr privatisieren.

Das Karussell dreht sich immer schneller. Dabei gibt es, wie Wolf nachweist, keinen Zeitgewinn beim Verkehr. Denn die Verweildauer im Verkehrsraum ist seit einem Jahrhundert auf der ganzen Welt gleich, auch die Anzahl der Wege, die man am Tag zurücklegt, ist konstant. Geändert hat sich nur die Geschwindigkeit, mit der man sich bewegt und die Länge der Wege, die man fährt. Und jeder angebliche Zeitgewinn wird sofort in weitere Kilometer umgesetzt, also als Zeitgewinn neutralisiert. Das Durchschnittstempo in den Großstädten ist immer gleich schlecht und wird teils sogar schlechter. Rechnet man wie Wolf die für die Mobilität erforderliche Arbeitszeit hinzu, bewegt sich ein Autofahrer nicht schneller als ein Radfahrer, allerdings mit katastrophalen Folgen für Mensch und Klima.

Was tun? Wolf macht am Ende des ertragreichen und gut lesbaren Buches ein paar sehr vernünftige Vorschläge, die indes nicht wirklich an die Wurzel gehen können. Er deutet aber auf den letzten Seiten an, was eigentlich nötig sei, um es, wie Marx und Engels es in der »Deutschen Ideologie« formuliert haben, zu ermöglichen, »morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden«. Der Kapitalismus und seine Tempo- und Zeitmaschine müssten dazu zerschlagen werden. Aber wer traut sich das selbst im Angesicht der Klimakatastrophe wirklich? »Deutschland«, wer immer das auch sein mag, sicherlich zuletzt.