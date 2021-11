Nachschlag: Bafin didn’t understand

Boris Roessler/dpa Die Bafin schützte die Gangster von Wirecard

Es lief lange wie geschmiert. Der Fall Wirecard hat die Funktionsweise des staatsmonopolistischen Kapitalismus in der BRD verdeutlicht. Politiker wurden als Lobbyisten eingekauft. Die deutschen Finanzbehörden stellten sich schützend vor ihren Börsenstar. Als britische Shortseller bei der Bafin anriefen und von den Luftbuchungen berichteten, erklärte ein Beamter: »Sorry, we don’t speak english«. Obendrauf setzte es eine Klage wegen des Verdachts von Marktmanipulation. Das Geschäftsmodell war ein großer Bluff: Die Wirecard-Chefs Jan Marsalek und Markus Braun entstammten der Onlineglücksspiel- und Pornoindustrie; wickelten das Zahlungsgeschäft ab und köderten die Internetnutzer mit überteuerten Gebühren. Wirecard expandierte: Geldwäsche, verschobene Gewinne, erfundene Firmen. Die riesigen Profite konnten nur durch eine wichtige Versicherung realisiert werden: Um »Zweifler« zum Schweigen zu bringen, unterhielt Wirecard ein Geheimdienstbudget in Höhe von 50 Millionen Euro. (sz)