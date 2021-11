Die Macht der Ohnmacht

Virginie Surdej/Wolf Film Die Zukunft lebt nicht mehr: Zumindest für die jungen Afghanen aus »Kabul Kinderheim«

Aufmerksamkeit ist ein oszillierendes Business. Über Afghanistan spricht zwei Jahrzehnte lang niemand, während das Land einen Krieg erlebt, der – von den NATO-Staaten ins Werk gesetzt – etwa 240.000 Menschen das Leben kostet. Der Abzug der Truppen hat das Thema zurückgespült, und man redete ein paar Wochen lang hauptsächlich darüber, dass man so lange nicht darüber geredet habe. Selbst das Durchbrechen der Ignoranz schreibt die Ignoranz fort.

Die Schwierigkeit einer afghanischen Filmemacherin liegt nun darin, dass sie zum einen natürlich gegen diese Ignoranz anfilmen, zum anderen aber das europäische Betroffenheitsstaunen meiden muss. Sie will Vorfälle erzählen, als sei nichts an ihnen als das, was sich begeben hat. Und genau das tut Shahrbanoo Sadat mit ihrem Film »Kabul Kinderheim«, der unprätentiös und undidaktisch die Geschichte des heranwachsenden Jungen Qodrat zeigt. Wir kennen ihn aus dem 2016 veröffentlichten »Wolf and Sheep«, wo er ebenfalls von Qodratollah Qadiri gespielt wurde. »Kabul Kinderheim« soll der zweite Teil einer von der Regisseurin geplanten Pentalogie sein. Was tatsächlich ein wenig an Richard Linklaters Echt- und Langzeitprojekt »Boyhood« (2002–2014) oder die Harry-Potter-Filmreihe (2001–2011) erinnert, worin man ebenfalls einem von ein und demselben Schauspieler verkörperten Charakter beim realen Heranwachsen zusehen konnte.

»Kabul Kinderheim« spielt in der Zeit vor der Machtübernahme der Mudschaheddin und dem Sturz des afghanischen Präsidenten Mohammed Nadschibullah (wohl aus dramaturgischen Gründen werden der Machtwechsel und der Abzug der sowjetischen Truppen zeitlich zusammengezogen). Qodrat ist inzwischen ein Jugendlicher, der sich in Kabul mit Schwarzmarkthandel durchschlägt. Von dem wenigen Geld, das er verdient, besucht er regelmäßig das Kino, wo er begeistert in den dargebotenen Bollywood-Filmen aufgeht. Die bestimmen auch sein reales Erleben. Immer mal wieder verfällt er in Tagträume und verarbeitet so das Geschehen. Das Kino ist sein Tor zur Welt, hier sieht er Dinge, die er auf den Straßen von Kabul nie zu Gesicht bekäme. Bei illegalen Geschäften erwischt, wird Qodrat in ein sowjetisches Kinderheim gebracht. Schließt dort Freundschaften, verliebt sich, und lernt, nach dem Kino, eine weitere, ganz andere Welt kennen, während die politischen Ereignisse des im Hintergrund tobenden Kriegs immer mehr in die abgeschirmte Sphäre des Kinderheims einbrechen.

Das Heim ist weder Idyll noch Hölle. Es dominieren, wie in allen anderen Facetten des Films, die Zwischentöne. Sicher, es gibt eine Hackordnung und Diebstahl, aber auch Solidarität und gemeinsames Träumen. Die Jungs lernen Russisch. Die Sprache der Sowjetunion, unterrichtet von einer freundlichen Lehrerin ohne Kopftuch, wird ein zweites Tor zur Welt. Mit ihr lernen die Jugendlichen eine Kultur kennen, die auf die Gemeinsamkeiten, nicht auf die Unterschiede zwischen den Menschen baut und die Frauen und Männern jene freie Liebe ermöglicht, die Quodrat bereits aus den Filmen bekannt ist, und in der es so wundersame Dinge wie Schachcomputer gibt.

Die Sowjetunion oder das von ihr beeinflusste Afghanistan stehen zu dieser Zeit für den Fortschritt. Nicht nur im Sinne der Produktionsverhältnisse, sondern in dem der Gesittung überhaupt. Schon der Beginn der Handlung zeigt sich das Gefälle, als der Vertreter der Ordnungsmacht dem auf dem Schwarzmarkt erwischten Qodrat erläutert, dass ein Ticket für eine ausverkaufte Kinovorstellung zum fünffachen Preis zu verkaufen, nichts anderes als Diebstahl sei. Keine Epoche ist frei von Fehlern, doch da herrschten einmal Zustände in Afghanistan, die Grund zur Hoffnung gaben.

Und dann zerbricht das alles. Die Mudschaheddin rücken vor, Nadschibullah flieht ins UN-Quartier von Kabul, die sowjetischen Lehrer verlassen das Heim, Frauen tragen jetzt Kopftuch, auf dem Hof verbrennt man alles, das Beziehungen zu den Sowjets beweisen könnte: ein Gagarin-Poster, eine Majakowski-Ausgabe. Das meiste davon geschieht ohne Worte. Wir sehen, was passiert. Niemand erklärt etwas. Die Kinder des Heims verstehen nicht, was vor sich geht.

Das ist womöglich die größte Schwäche dieses Films. Das gern gelobte »Show, don’t tell« leistet hier zuwenig. »Kabul Kinderheim« schafft den Absprung vom Naturalismus hin zum Realismus nicht. Den Computer im Schach besiegen, »Katjuscha« singen, ohne einen Ton zu treffen, von den schönen Lehrerinnen schwärmen, sich Bollywood-Tagträumen hingeben. Das alles ist reizend und liebenswert, zuweilen kommt sogar gedanklich was bei rum, aber der Film plätschert dadurch lange vor sich hin, reiht Szene an Szene, während sich weder auf der Sinn- noch auf der Handlungsebene eine Einheit herstellt. Wenn hier von der entsetzlichen Langeweile eines »Boyhood« nichts zu spüren ist, scheint das allein daran zu liegen, dass Sadat – im Gegensatz zu Linklater – Vorgänge behandelt, die Gewicht haben. Also am Stoff, nicht an seiner Bewältigung. Auch inszenatorisch verharrt der Film im Subjektiven. Dezentes Wanken der Kamera und synkopischer Schnittrhythmus erwecken den Eindruck, dass man den Szenen als Beobachter beiwohne, also eines der Kinder des Heims sei.

Surreale Elemente widersprechen dem Naturalismus dabei nur vordergründig. Sie sind ja Teil der Subjektivität. Insbesondere Szenen von dramatischer Bedeutung werden in cineastische Phantasien überführt, noch bevor etwas folgen kann, das die Handlung wirklich vorantriebe. Nicht dass Phantastisches den Film bereichert, ist das Problem, sondern an welchen Stellen der Handlung diese Szenen plaziert sind. Der Grundgedanke bleibt lobenswert: die Aufhebung des Realen im Ästhetischen wie etwa im karnevalesken Maskenspiel in Shakespeares »Viel Lärm um nichts«. Das funktioniert als Hongkong- oder Bollywood-Travestie nicht weniger. Das Finale des Films, wenn die Mudschaheddin den Hof des Kinderheims betreten, kann ins Karnevaleske münden, weil die Ohnmacht der Kunst zugleich ihre Macht ist. Der Sozialismus war real, deshalb konnte er geschlagen werden. Die Macht der Kunst liegt darin, dass ihre Welt nicht so leicht zerstört werden kann.