NILSSON NILS PETTER/imago images / TT Verstörend schön: Courtney Marie Andrews live

»Break the Spell« heißt ein Lied auf Courtney Marie Andrews’ aktuellem Album »Old Flowers«. Brich ihn endlich, den Zauber, beschwor sie darin eine zukünftige Exliebe – und meinte doch vor allem sich selbst. Im Juli 2020 erschien der Songzyklus, der das Ende einer neunjährigen Beziehung markierte: voller Zärtlichkeit und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, aber konsequent in der Entscheidung für die persönliche Weiterentwicklung. Die Platte ist leise, sparsam instrumentiert, traurig und verstörend schön.

Mit diesem Album im Gepäck trat Andrews am Freitag solo im niederländischen Nijmegen auf. Mit 70 Minuten inklusive Zugaben ein eher kurzes Konzert, aber sehr intensiv und perfekt aufgebaut. Es ist ein »Spell« ganz eigener Art, der da die Konzertbesucher im ausverkauften Doornroosje verzaubert. Zeitweise ist es mucksmäuschenstill, wenn Andrews nur zur Akustikgitarre vom Auf und Ab der Gefühle singt, mal in kraftvollem Sopran, mal noch kraftvoller ganz leise und intim. Für den Schlusspart von »If I told« tritt sie einen Meter zurück vom Mikro, das ist kein Singen mehr, das ist unverstelltes Klagen. Episch.

Andrews beginnt das Konzert mit »Irene« von ihrem Durchbruchalbum »Honest Life« (2016), inspiriert durch Begegnungen während ihrer Zeit als Barkeeperin in Arizona. Es folgen fünf der intimen »Old Flowers«-Songs mit »If I told« als Abschluss. »Table for one« und »Rookie Dreaming« (ebenfalls »Honest Life«) sind zwar nicht textlich, doch zumindest musikalisch ein bisschen leichtfüßiger, der frisch geschriebene Song »James Dean« ist ähnlich intelligent und eingängig. Vom 2018er Album »May Your Kindness Remain« singt sie nur den Titelsong, ein erhabenes Manifest der Empathie.

Nach dieser Atempause geht es für die zweite Runde der »Old Flowers« ans Stage Piano, vor allem an die dunklen Töne. Andrews spielt vier Songs durch, und das Publikum ist im Wortsinn gebannt, bricht den Zauber auch nicht durch Applaudieren. Erst nach dem letzten Lied vor den Zugaben, »Ships in the Night«, in dem Andrews starke Bilder für eine vergangene, aber schöne und wichtige Beziehung findet, donnert der Jubel los.

»Honest Life« beschließt die Zugaben. Ehrlich leben zu lernen bedeutet harte Arbeit, heißt es darin, und Freundschaft lernen auch. Ohne einander sind wir verloren, sagt Andrews vorher einmal zwischen zwei Songs: »The best we have is each other.«