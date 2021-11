Politprofis spielen Aktivisten

Yara Nardi/REUTERS Mitglieder von IPAC fordern während des G20-Gipfels in Rom den Boykott der Olympischen Spiele in Beijing 2022 (29.10.2021)

Eine schönere Überschrift als die, mit der die britische Tageszeitung The Guardian am 29. Oktober online aufmachte, hätte sich die IPAC für ihre Aktion am selben Tag in der italienischen Hauptstadt wohl kaum wünschen können: »Aktivisten aus aller Welt versammeln sich zu G20 in Rom, um ein härteres Vorgehen gegen China zu fordern«. Die Organisation IPAC, das ist die Inter-Parliamentary Alliance on China, ein noch recht junger Zusammenschluss von bisher etwa 220 Parlamentariern aus rund 20 Ländern, die nur eins verbindet: der Wille zur beinharten Agitation gegen die Volksrepublik. »Aktivisten«, das war für die nach Rom gereisten IPAC-Politprofis wie Iain Duncan Smith, Abgeordneter und Exparteichef der Tories, eine unverdient unverdächtige, schmeichelhafte Bezeichnung. Professionell hatten sie dafür gesorgt, dass ihr Miniaturprotest vor der chinesischen Botschaft in Rom – keine zwei Dutzend Personen waren auf ihrem Gruppenfoto zu sehen – kurz vor Beginn des G20-Gipfels um die Welt ging, dank Guardian, der Voice of America und einigen weiteren mehr. China müsse an den Pranger gestellt werden, tönten sie – und ihre Botschaft kam an.

In die Gründung der IPAC im vergangenen Jahr ist ein deutscher Politiker maßgeblich involviert gewesen: Reinhard Bütikofer, EU-Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen und zudem – ausgerechnet – Leiter der China-Delegation des EU-Parlaments. Auf der »Münchner Sicherheitskonferenz« Mitte Februar 2020 brachte Bütikofer die Gründung eines »Transatlantic China Caucus« ins Gespräch, eines überparteilichen Zusammenschlusses von Abgeordneten aus dem US-Kongress und dem EU-Parlament, der Absprachen bezüglich der China-Politik treffen solle. Er habe sich bereits umgehört, erzählte Bütikofer damals dem Tagesspiegel, »im US-Regierungs- und Parlamentsviertel dazu schon zahlreiche Gespräche geführt« – und es habe sich gezeigt: »Das Interesse auf amerikanischer Seite ist groß.« Die Gespräche wurden offenbar fortgesetzt; Parlamentarier aus anderen Staaten wurden einbezogen, und am 5. Juni 2020 war es dann schließlich soweit: 16 Abgeordnete aus acht Parlamenten, darunter das EU-Parlament und der US-Kongress, gaben die Gründung der IPAC bekannt. China sei zu einer »geopolitischen Herausforderung« geworden, hieß es. Bütikofer kündigte an, man werde gegen Beijing »gemeinsame Werte verteidigen«. Das sei Aufgabe der neuen Organisation.

Eine Besonderheit der IPAC ist, dass sie Parlamentarier aus den unterschiedlichsten politischen Spektren vereint. Bütikofer und weitere Grünen-Politiker gehören ihr ebenso an wie Konservative, US-Rechtsaußen wie Marco Rubio, Politiker der ultrarechten Schweizerischen Volkspartei und der italienischen Lega. Aus Deutschland sind unter anderem Michael Brand (CDU), Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) und Gyde Jensen (FDP) dabei. Die IPAC hat einen Beirat, dessen Mitglieder über allerlei einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, und sie leistet sich ein eigenes Sekretariat. Sie hat potente Sponsoren: Finanziert wird sie nach eigenen Angaben von den Open Society Foundations von George Soros, von der Stiftung National Endowment for Democracy, die vom US-Kongress gegründet wurde und aus dessen Haushalt ihre Mittel erhält – als Vorfeldorganisation der US-Außenpolitik –, und von der Taiwan Foundation for Democracy, einer Art taiwanischem Äquivalent dazu, in deren Gremien Außenminister Joseph Wu persönlich vertreten ist. An Geld fehlt es also nicht.

Ihre praktische Politik strukturiert die IPAC nach einzelnen Kampagnen. So gibt es beispielsweise eine Kampagne, die sich für »Demokratie in Hongkong« einsetzt, eine weitere, die angebliche Zwangsarbeit in Tibet und Xinjiang anprangert, eine dritte, die sich mit »mutmaßlichen Massenverbrechen in der Uigurenregion« befasst, sowie eine, die die Olympischen Winterspiele in Beijing attackiert. Im Rahmen der letztgenannten Kampagne fordert die IPAC Politiker sowie Staats- und Regierungsvertreter auf, die Winterolympiade zu boykottieren. Darüber hinaus drängt sie Sponsoren, ihre Unterstützung zurückzuziehen. Im EU-Parlament gelang es Bütikofer sowie einigen weiteren IPAC-Mitgliedern, eine entsprechende Resolution zu lancieren; im Bundestag stellte IPAC-Mitglied Jensen eine Anfrage dazu; in Großbritannien und mehreren weiteren Staaten brachten IPAC-Mitglieder Anträge durch die Parlamente, die Minister dezidiert aufforderten, nicht nach Beijing zu reisen; und im US-Repräsentantenhaus reichten ebenfalls zwei Angehörige der Truppe eine Resolution ein, die die Verlegung der Winterspiele in ein anderes Land verlangt. Der Trick: Was aussieht wie jeweils spontaner Protest in den Parlamenten der westlichen Welt, ist vorab von einer relativ kleinen Clique von Politprofis geplant und abgesprochen worden – das Ergebnis einer gut koordinierten Kampagne.

Ähnlich verhält es sich mit öffentlichen Protesten. Wo führende chinesische Regierungspolitiker auftauchen und die Kräfte es hergeben, da stellen sich IPAC-Mitglieder auf die Straße und werden, Medien wie dem Guardian sei Dank, im Handumdrehen von Politprofis zu »zivilgesellschaftlichen Aktivisten«. Als im Sommer 2020 Chinas Außenminister Wang Yi Europa besuchte, organisierte die IPAC nicht nur Protestbriefe, sondern auch Kundgebungen, auf denen sie Exilanten aus Hongkong sprechen ließ. Die IPAC-Proteste am 29. Oktober in Rom richteten sich nicht nur gegen die Volksrepublik allgemein, sondern erneut auch gegen Außenminister Wang, der anlässlich des G20-Gipfels in der italienischen Hauptstadt erwartet wurde. Auf der Protestveranstaltung in Rom sprach neben dem aus Hongkong stammenden Exilaktivisten Nathan Law die uigurische Aktivistin Rahima Mahmut. Per Video zugeschaltet war zudem Taiwans Außenminister Joseph Wu. Wu erklärte, Taiwan stehe »an der Frontlinie« eines ideologischen Krieges gegen »expansiven Autoritarismus«. Zudem forderte er die westlichen Mächte auf, ihre Kanonenbootpolitik (»freedom of navigation operations«) im Südchinesischen Meer auf ein höheres Intensitätsniveau zu heben. Der Kampf, den die IPAC führt, verlangt nach Eskalation.